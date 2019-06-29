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把美國軍事機密「一路運進中國」　台裔教授洛杉磯落網…2300萬財產沒收

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▲台裔教授在美遭逮捕，涉嫌將軍事零件賣給中國。（圖／翻攝自推特）

▲台裔教授在美遭逮捕，涉嫌將軍事零件賣給中國。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國台裔教授石怡池（Yi-Chi Shih音譯）日前被控非法將美國軍事機密傳回中國遭到逮捕，26日被洛杉磯聯邦法院定罪，並且欲沒收其75萬美元（約台幣2320萬元）的財產。

綜合外媒報導，石怡池於加州大學洛杉磯分校的工程學系兼任，2005年至2009年期間，將美國軍事技術產品運送到中國，並且沒有獲得出口許可證的情況下，還輸往四川的某間科技公司，並且由石怡池的弟弟石怡祥作為窗口接洽，另外還有越南裔美籍的梅傑安（Kiet Ahn Mai）為共犯。

據悉，洛杉磯聯邦法院進行約3周的審判調查，26日將石怡池定罪，罪名為「非法向中國出口軍用電腦晶片」並且先沒收其名下財產。美國司法部指出，石怡池準備將軍用技術及產品帶回中國，其中光是軍事晶片就可以用於電子戰、雷達、軍事通訊等範圍相當廣，恐將會影響美國國安。

檢方也表示，梅傑安過去和石怡池為同事關係，從美國一家特殊芯片製造公司購買單片微波集成電路高速芯片MMIC，並欺騙晶片是要在美國使用，實際上是要運送到中國。此外檢方也質疑，恐怕背後是中國軍方作為背景撐腰、提供資助，將進行深入調查。

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關鍵字：軍事資料,美國,軍事機密

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