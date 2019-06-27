快訊／1歲女嬰遭虐「嚴重腦損」！　法官裁准狠心保母收押禁見

▲1歲女嬰嚴重腦損，保母確定收押禁見。（圖／翻攝爆怨公社）

地方中心／台中報導

台中市太平區一名年僅1歲多的小女嬰疑似郭姓保母照料不當、施虐，21日突四肢癱軟昏厥，送醫搶救後發現腦部嚴重受損、顱內出血，就連腦神經也斷裂，未來恐成植物人；案件曝光後，網友群情激憤，甚至號召到郭姓保母家討公道。如今檢警介入偵辦，26日晚間首度傳喚郭女夫妻到案說明，而稍早台中地院開羈押庭結果出爐，裁定郭姓保母收押禁見。

女嬰來自單親家庭，平常由媽媽單獨照顧，但因時常忙於工作，1個多月前便委託郭姓保母照料，假日在接回家自己帶，未料，21日上午8時許，郭女將女嬰餵完奶後準備洗澡，卻發現她四肢癱軟陷入昏迷，嚇得趕緊送醫急救。

然而，女嬰經過醫院診斷後，不但左手臂骨折、胸口後背瘀傷，且腦部嚴重受創，顱內出血、腦神經斷裂，經緊急開刀取出腦內血塊後，目前昏迷指數僅有3；醫師後續評估，女嬰腦部達4分之3損傷，目前仍然無法自主呼吸，即便未來救活了，最好的情況就是「醒來但全身癱瘓」，或者是一輩子昏迷成為植物人。

女嬰家屬聽到消息後完全無法接受，甚至為了減輕她的痛苦，忍痛決定若她在經過一周的治療，仍然無法自主呼吸將選擇拔管。這起虐嬰案曝光後，引起網友一陣撻伐，23日晚間還有直播主循線找到郭姓保母住處，並在其住家樓下開設直播，號召網友到場替女嬰討公道，過程中還丟擲雞蛋、撒冥紙，一度與現場警方爆發衝突。

台中地檢署表示，已到郭姓保母住家搜索相關證物，調閱女嬰就醫紀錄，並在26日晚間首度傳喚郭姓保母、及其擔任警職的丈夫到案說明，而27日下午台中地院開羈押庭結果出爐，裁定郭姓保母收押禁見，其丈夫則限制出境。

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