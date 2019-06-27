調戲酒促妹…男友強出頭被毆　這次他撂9車30人把酒客打成豬頭

記者楊熾興／桃園報導

桃園市議員詹江村指龜山警分局偵辦振興路某宮廟發生衝突鬥毆案，卻大案化小案成一般行車糾紛案，實則為酒促小姐男友不滿女友遭調戲，雙方爭風吃醋，進而演變男友率9車30人前往酒客處群毆報復；警方27日表示，經查乃是2方人馬於山鶯路早有行車糾紛，本分局已受理在案。目前過濾相關涉案車輛，緝獲3名嫌疑人及車主到案，並依相關法律移送地檢署偵辦。

▲調戲酒客促小姐的酒客被打得頭破血流。（圖／詹江村提供）

詹江村接民眾陳情指出，龜山分局在偵辦24日宮廟發生衝突鬥毆案中，因住在宮廟2名酒客在快炒店內調戲酒促小姐，結帳買單後，卻遭酒促小姐男友尾隨至山鶯路攔車欲討回公道，雙方一言不合大打出手，結果酒促男友不敵遭爆打，於是懷恨在心；遂呼朋引友30人駕9車前住2名酒客所在宮廟討回公道，一群人不由分說一下車就朝2名酒客窮追猛打多，造成2名酒客全身多處受傷，頭部也縫了好幾針。

▲龜山區振興路某宮廟發生因爭風吃醋引發衝突鬥毆。（圖／詹江村提供）

詹江村對受理此暴力群毆事件的龜山分局卻以行車糾紛案件處理，而且是大案化小案，他並提供前來尋仇報復的9部車輛車牌，和酒客頭破縫針畫面，希望警方能重視辦理，以維地方治安。

▲龜山分局副分局長張鶴瓊說明已成立專案小組積極偵辦。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局副分局長張鶴瓊表示，目前已組成專案小組積極偵辦過濾涉案車輛，已經通知3名嫌疑人到案說明，仍將積極查緝未到案之嫌疑人，依法移送地檢署偵辦。警方呼籲民眾若遇不法侵害，應報警循司法途徑解決，切勿尋求私下途徑自行處理；另針對暴力案件絕對秉持嚴正執法、毋枉毋縱的立場，絕不容許挑戰警方執法底線與淨化社會治安之決心。