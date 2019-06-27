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嘉義破洞「4座雨瀑」噴水花！國軍直升機穿越起降　前里長驚「超猛飛行員」

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地方中心／嘉義報導

梅雨鋒面對流旺盛，嘉義地區出現了奇景，劉厝里前里長許明對25日下午在嘉義縣市交界、嘉義水上機場附近，罕見發現一次出現4座雨瀑，在阿里山屏障下，天空好像破了洞，相當壯觀，遠看還有直升機穿梭雨瀑起降，讓他驚嘆不已，拿著相機狂拍了半小時。原來當時正好是空軍四聯隊海鷗救護直升機訓練結束返航。

嘉義25日一場大雨過後，有民眾從水上鄉的田野望向水上機場方向，看到有大片雨瀑一路往前移動，雨滴打在民宅的鐵皮屋頂上，濺起了白花花的水花，馬上又飄移走，頓時像沒下過雨，剛好有直升機穿越其中，同時間，雨瀑範圍擴大成4座，直升機淋著雨起起落落，相當壯觀罕見。

▲▼嘉義破洞「4座雨瀑」噴水花！國軍直升機穿越起降　前里長驚「超猛飛行員」。（圖／東森新聞）

▲嘉義破洞「4座雨瀑」噴水花！國軍直升機穿越起降。（圖／東森新聞，下同）

許明對說，之前也曾拍過雨瀑，這次又幸運看到，還同時出現4座，當時下午4時許他到水上鄉找朋友，赫然發現水上機場附近1公里上空有雨瀑，海鷗直升機剛好飛越，雨瀑移動過來，非常明顯的，從一開始還小顆的一顆，越近越多，然後變成四顆，非常壯闊，大讚「這個飛行員真的是國軍優秀的人才，可以在雨中這樣飛還非常穩健。」

對此，嘉義氣象站表示，雨瀑經常出現在夏天對流旺盛季節，通常在不穩地天氣狀況下，小尺度區域出現，持續時間短，有時不到半小時就結束，隨著對流雲層可能又會跑到其他地區，造成局部降雨。當時那幾天西南風對流旺盛，遇到山脈阻擋出現局部對流，天氣乾淨、能見度好，清楚能觀測雨瀑，天空就像破一個大洞。

▲▼嘉義破洞「4座雨瀑」噴水花！國軍直升機穿越起降　前里長驚「超猛飛行員」。（圖／東森新聞）

▲▼嘉義破洞「4座雨瀑」噴水花！國軍直升機穿越起降　前里長驚「超猛飛行員」。（圖／東森新聞）

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