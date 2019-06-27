　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

IG爆紅「小冰箱」！尤其是這5樣保養品更應該冷藏～

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

不知道女孩們都怎麼收拾保養品的瓶瓶罐罐呢？頂多就是放進抽屜或是買一些塑膠架子，就已經算很會收納了！不過最近在IG上爆紅的「美容小冰箱」不但外觀可愛，還有冷藏功能，讓保養品有個專屬的家，超級療癒～

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

美容冰箱顧名思義就是要幫你保存保養品，除了有收納功能，讓你將常用的保養品放入，之後要擦保養品時，不會再翻箱倒櫃，讓你的化妝檯亂上加亂。之所以叫冰箱，就是它還有冷藏功能，讓你的保養品不會因為外在溫度變化，而讓其中的成分不穩定，甚是可以發揮更好的保養效果。

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

Makeup Fridge近期推出了各種顏色的小小冰箱，冰箱大小差不多就跟一台電腦主機一般大，馬卡龍色系繽紛的小冰箱放在化妝檯上，瞬間讓化妝檯美到一個不行，除了有基本款白色之外，更有粉嫩色、粉藍色，快幫你的保養品們找一個專屬的家吧！不要讓它們在外面流浪。

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

你可能問說為什麼要冰箱？而不是收納櫃就好，其實很多保養品很怕高溫，或者是溫度的改變，為了讓保養品裡的活性成分可以繼續發揮應有的效果，放在溫度穩定的地方絕對是必需的，另外也可以阻擋太陽照射，以免保養品變質。

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

像是面膜類的產品透過冰箱冰鎮過後，敷起面膜時就會很有感覺，面膜上冰冰涼涼的精華液，在提供營養的同時也舒緩肌膚，就像是幫肌膚做SPA一樣。

原來這5樣保養品要冷藏！

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

另外，現在很多人臉部的按摩工具、乳霜，將這些日常保養品放在冰箱內，使用起來冰鎮舒緩，也可以有緊緻肌膚的效果喔。

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

而像是指甲油、棕色玻璃瓶裝的精油，目的除了美觀之外，就是擔心受到陽光紫外線的照射而變質，放入美容小冰箱裡，不但有穩定的溫度，還可以阻擋陽光，絕對是保養品最好的家。

美容小冰箱開箱！

▲▼ 美妝控收納必備！IG爆紅「小白冰箱」，原來這5樣保養品要冷藏！（圖／bella儂儂提供）

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

法國女人都愛用！精油香氛HUYGENS登台，總統欽點的蠟燭台灣也買得到

外國人來台最愛買的Tomod’s藥妝店Top 10！原來除了面膜還有這些

NARS#高潮色20週年！人生必收高潮系列：眼頰盤、打亮露、唇油登場

ET快訊
快訊／宋慧喬出聲了！認離婚原因：和宋仲基個性不合
宋仲基聲明稿曝光！「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空
宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！
快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚碎經紀公司證實

關鍵字：美妝,美妝收納,小物,小冰箱,IG爆紅,Bella,儂儂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

IG爆紅「小冰箱」！尤其是這5樣保養品更應該冷藏～

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

王令麟大膽用人　東森購物網業績連3年大攀升

有溫度的服務融化神秘客　東森購物網3連霸蟬聯服務金獎

超級卡哇伊！「ECONECO快閃店」夢幻開展　下載貼圖獨家送氣球

【廣編】白蘭氏專屬健康管家「健康自由配」　投資你的健康存摺

「less is more」今夏最矚目的極簡風飾品　回歸純粹的美感

內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價39元　

【廣編】「I CARE ABOUT TIRES」台灣普利司通輪胎健診活動開跑

限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」！全家歡慶中職Lamigo桃猿奪冠

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

IG爆紅「小冰箱」！尤其是這5樣保養品更應該冷藏～

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

王令麟大膽用人　東森購物網業績連3年大攀升

有溫度的服務融化神秘客　東森購物網3連霸蟬聯服務金獎

超級卡哇伊！「ECONECO快閃店」夢幻開展　下載貼圖獨家送氣球

【廣編】白蘭氏專屬健康管家「健康自由配」　投資你的健康存摺

「less is more」今夏最矚目的極簡風飾品　回歸純粹的美感

內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價39元　

【廣編】「I CARE ABOUT TIRES」台灣普利司通輪胎健診活動開跑

限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」！全家歡慶中職Lamigo桃猿奪冠

當女王鄰居！白金漢宮旁「445坪奢華豪宅」出售　10位數天價曝光

他被棕熊綁架1個月當食物！全身爛肉乾皮「變喪屍」...奇蹟存活

豐富多彩的西班牙風味　有點柔又不會太夢幻的單身女子公寓

宿舍4人房！室友帶女友回來「唰唰唰」　大一新生撞見另一幕更傻眼

受傷「貼人工皮」竟潰爛！醫曝「NG處置」：抹雙氧水更母湯

看郭台銘槓特定媒體！韓國瑜用《功夫》形容黑韓：他要適應時間

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

準歌王造型史／佛系嘻哈少年Leo王　用漁夫帽搭配「宅氣爆發」新穿搭

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

保障遊客安全　德陽艦園區搶救船舶火警及水上救援演練

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

消費熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

王令麟大膽用人　東森購物網獲利..

麥當勞連續四天「豬肉滿福堡買一..

不用剔骨！肯德基期間限定「無骨..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

好準！測出你腦裡住什麼動物？

星巴克「好友分享日」買一送一又..

讓爺爺奶奶重拾吃飯樂趣！

更多熱門

相關新聞

教你妝前乳怎麼選才適合

六月飛韓，又被新的珍珠素顏霜燒到。雖然四月推了二奶霜，但我覺得比較下來它們兩個各有優點，而且適合的膚質、膚況都不一樣。今天比較給大家看一下看看你的膚質需要哪種才能遮瑕、潤色、修飾肌膚。

SPAO X 蠟筆小新聯名美妝系列

超萌「小小兵」機器人登場～

小紅書熱議最掃黃的赤茶豆沙色

AirPods逗趣配件「Earpops」登場

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康巴士

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

狂領亡夫2800萬　知名媒體後「後母遭判刑」

空姐爆切心大雪事件　長榮回應了

獨／《上癮2》確定在台灣拍！

Lisa時裝週被拍　0修圖真面目現形

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面