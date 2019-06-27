IG爆紅「小冰箱」！尤其是這5樣保養品更應該冷藏～

不知道女孩們都怎麼收拾保養品的瓶瓶罐罐呢？頂多就是放進抽屜或是買一些塑膠架子，就已經算很會收納了！不過最近在IG上爆紅的「美容小冰箱」不但外觀可愛，還有冷藏功能，讓保養品有個專屬的家，超級療癒～

美容冰箱顧名思義就是要幫你保存保養品，除了有收納功能，讓你將常用的保養品放入，之後要擦保養品時，不會再翻箱倒櫃，讓你的化妝檯亂上加亂。之所以叫冰箱，就是它還有冷藏功能，讓你的保養品不會因為外在溫度變化，而讓其中的成分不穩定，甚是可以發揮更好的保養效果。

Makeup Fridge近期推出了各種顏色的小小冰箱，冰箱大小差不多就跟一台電腦主機一般大，馬卡龍色系繽紛的小冰箱放在化妝檯上，瞬間讓化妝檯美到一個不行，除了有基本款白色之外，更有粉嫩色、粉藍色，快幫你的保養品們找一個專屬的家吧！不要讓它們在外面流浪。

你可能問說為什麼要冰箱？而不是收納櫃就好，其實很多保養品很怕高溫，或者是溫度的改變，為了讓保養品裡的活性成分可以繼續發揮應有的效果，放在溫度穩定的地方絕對是必需的，另外也可以阻擋太陽照射，以免保養品變質。

像是面膜類的產品透過冰箱冰鎮過後，敷起面膜時就會很有感覺，面膜上冰冰涼涼的精華液，在提供營養的同時也舒緩肌膚，就像是幫肌膚做SPA一樣。

原來這5樣保養品要冷藏！

另外，現在很多人臉部的按摩工具、乳霜，將這些日常保養品放在冰箱內，使用起來冰鎮舒緩，也可以有緊緻肌膚的效果喔。

而像是指甲油、棕色玻璃瓶裝的精油，目的除了美觀之外，就是擔心受到陽光紫外線的照射而變質，放入美容小冰箱裡，不但有穩定的溫度，還可以阻擋陽光，絕對是保養品最好的家。

美容小冰箱開箱！

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