東京直擊／LINE擴大「線下服務」　日本推「LINE Score」打分數做小額信貸

▲LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

LINE CONFERENCE 2019今（27）日在日本千葉縣的舞濱圓形劇場登場，以「LIFE on LINE」為主題，擴大「線下服務」做虛實融合，會中宣布在日本正式推出「LINE Score」，透過在LINE服務的活動行為給予用戶計分，並將搭配小額信貸使用。

LINE今年在東京舉辦的營運策略年會，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩首度登場演說，宣布今年的主題定調為「Life on LINE」，致力打破線上線下分界、跨越時間及空間，打造用戶的數位生活基礎建設，將透過線下場景、金融科技（Fintech）、人工智慧（AI） 三大策略事業發展，具體落實「Life on LINE」。

目前為止，LINE的所有服務已逐步朝O2O目標邁進，緊密串連線上與線下場景，並以LINE為中心，透過 OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合），將線上與線下互通融合，使用戶的日常生活更為便利與舒適，並以「LINE Mini app」作為實現「Life on LINE」的發展重點。

▲LINE執行長暨總裁出澤剛宣布日本推出「LINE Score」。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE執行長暨總裁出澤剛宣布，「LINE Score（用戶積分服務）」正式在日本上線，主要是以專有的人工智慧驅動的評分模型，提供日本超過8,000萬的月活躍用戶使用，用戶可以方便輕鬆的從 LINE的錢包頁面開啟服務，然後LINE會根據每位用戶的分數，提供促銷、優惠等系列好康。

出澤剛說明，用戶計分在100分到1000分之間，但是LINE Score在開始使用之前，用戶必須先同意使用條款與條件，因此在用戶目前的LINE原有設定之下，數據絕不會被計算或使用，而且每一次當用戶要使用合作夥伴所提供的優惠好康時，用戶都必須先同意才能將數據分享給相關公司。

出澤剛指出，目前LINE在日本、台灣、泰國、印尼都有「Smartphone Bank」的計畫，但是各國法規和環境不同，因此「LINE Score」只有在日本先行，並預計搭配今年夏天在日本推出的「Pocket Money」計畫，類似於藉由用戶計分可以獲得小額信貸的方式。至於台灣則必須在謹慎評估後，再決定上線的可能性。

▲LINE CONFERENCE 2019。（圖／記者姚惠茹攝）