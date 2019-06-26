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【廣編】「I CARE ABOUT TIRES」台灣普利司通輪胎健診活動開跑

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▲▼普利司通輪胎免費健診開跑。（圖／業者提供）

▲普利司通輪胎免費健診將於台北市立動物園登場，暑假出遊更安心。

圖、文／普利司通提供

台灣普利司通始終以提升駕駛安全意識、守護民眾行的安全為己任。廣受台灣民眾好評的Tire Check Service（以下簡稱TCS）免費輪胎健診活動也正式邁入第17個年頭。即將進入夏季，讓台灣普利司通為民眾愛車輪胎的健康把關，訂於2019年7月14日（日）於台北市立動物園正式登場，讓全民暑假出遊更放心。

當日在台北市立動物園園區內，除了展示集團相關產品外，亦設有為TEAM BRIDGESTONE選手加油打氣區域，歡迎全民一同與台灣普利司通支持TEAM BRIDGESTONE選手勇敢前進奧運，與夢前行。除此之外，更特別邀請TADD台灣酒駕防制社會關懷協會與台北市立動物園共襄盛舉，希望透過家庭親子共同體驗的過程，將行車安全觀念深植於全民心中！

只要在活動當日完成指定任務，即能兌換限量版「普利司通奧運禮品」。若當天未能到場參與也不要擔心，6月24日起，全台普利司通輪胎館將舉行輪胎健診服務，到店參加免費輪胎健檢之車主皆能得到運動飲料乙瓶。（數量有限，送完為止）

暑假正是帶著家人出遊的好時機，身為輪胎安全把關者，台灣普利司通秉持「以最高品質貢獻社會」的使命，不僅希望透過創新的技術提供安全、安心的高品質輪胎，更長期投入免費輪胎健檢活動，守護每位用路人行車安全，致力創造更安全、更健康及更永續的未來！

ET快訊
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關鍵字：輪胎,行車安全

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