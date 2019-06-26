外籍交換學生練習馬拉松　誤闖國道狂奔...熱心紅斑馬護送返家

▲非籍交換學生誤闖國道，熱心國道警以巡邏車護送他返家。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

國道苗栗往北上新竹路段，早上出現一名非洲裔男子在國道上跑步，男子一路由109k跑到105K才被國道警攔下，經查男子原來是非籍來台交換學生，因路況不熟才會誤闖國道。由於男子身無分文且在台沒有親友，熱心警也協助以巡邏車將他護送返宿舍。

國道警第六大隊竹林分隊小隊長彭志強、警員蕭光閔於26日早上6時15分左右接獲通報，於北上105公里處發現一名皮膚黝黑，貌似非洲裔男性在往北國道上持續奔跑，員警上前將他攔下詢問並查證身分。

經查，這名非洲裔男子為非洲邦交國史瓦帝尼國來台交換學生，目前就讀中州科技大學，住苗栗縣竹南鎮，因練習馬拉松運動不諳路況而誤上高速公路，一路從109公里處北上奔跑至105公里處，才被國道警攔下。警方透過通譯得知男子身無分文且無任何親友可協助返回住處，因此由國道警巡邏車協助護送回至其宿舍。

國道警提醒，行人誤闖國道，可依照道路交通管理處罰條例第33條第4項處以3000至6000元以下罰緩，請民眾小心避免受罰。

▲國道監視器拍下男子奔跑的畫面。





▲男子身無分文也無親友，國道警以巡邏車護送他返回宿舍。