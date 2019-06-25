花了600萬買到凶宅...他怒告詐欺！賣方喊冤「人沒死在裡面」獲判無罪

▲陳男花了600萬買到凶宅，怒告屋主詐欺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／綜合報導

買房最怕買到凶宅…桃園一名陳姓男子透過仲介買房，過程中特別確認過不是凶宅後才安心付錢，不料事後得知竟有人曾在屋裡自焚，陳男怒控黃姓屋主詐欺。桃園地院審理時，黃男表示，當時自焚的男子是在醫院死亡，他不認為這是凶宅，並非刻意隱瞞。法官認定每個人對凶宅定義不同，難認黃男有隱瞞之嫌，判無罪。

陳男2016年間於龜山區透過仲介向黃男買屋，當時仲介提供的資料上，明確記載該屋並非凶宅；同年6月，陳男與住戶聊天時，得知2009年竟然有人在剛買的房子裡自焚。陳男認為，黃姓屋主明知此事卻沒告知，他花了600萬竟買到一間「鬼屋」，怒告黃男詐欺。

法院審理時，黃姓屋主表示，他買這間房子時透過仲介告知，「2009年男子在屋內自焚後，自行走上救護車，幾個小時後，才在當晚8時不治」，他認為自焚者到醫院後才死亡，不構成凶宅要件。且當初買房時，也沒有拿這件事來殺價。

判決指出，此案為凶宅定義不明確，黃男可能誤解契約內「凶宅」的認定範圍，或認為「凶宅」只限於有人在屋內死亡；黃男無論買屋、賣屋時皆已「非凶宅」處理，其說詞應可採信，難認有故意隱瞞之嫌。