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福衛七號待命升空！SpaceX直播網址在這裡

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▲火箭發射的直播鏈結。（影／轉載自Space X）

記者周康玉／台北報導

福衛七號倒數三小時，國研院已於昨（24）日晚間11點將福衛七號美國現場最新進度回報給台灣民眾，搭載福衛七號的獵鷹重型火箭已經立起，顯示火箭已經就緒，今（25）日上午11:30的發射應會順利進行，《ETtoday新聞雲》也將為您在新竹太空中心全程轉播。

國研院指出，火箭的發射窗口為 11：30-15：30之間，火箭在這段時間內都可以發射。如果把火箭發射時間設為「T」，約莫發射後的91-107分鐘衛星脫離火箭；165分鐘後，衛星首次將首度與地球、澳洲達爾文站通聯；273分鐘後則是與澳洲達爾文站第二次通聯；378分鐘後，衛星將首次與台灣地面站通聯。

獵鷹重型火箭已直立在SLC39A發射台，福衛七號發射倒數計時，下同。（圖／太空中心提供）

▲▼獵鷹重型火箭台灣時間24晚間11點左右已直立在SLC39A發射台，福衛七號發射倒數計時。（圖／太空中心提供）

福衛七號將於美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的Space Launch Complex（SLC）39A發射台發射，SLC39A是非常「經驗豐富」的發射台，不僅曾經執行過14次的阿波羅登月計畫的農神火箭發射、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。

▲▼獵鷹重型火箭台灣時間24晚間11點左右已直立在SLC39A發射台，福衛七號發射倒數計時。（圖／太空中心提供）

這次發射由美國空軍的Space Test Program-2（STP-2）任務編組負責，除了6枚福衛七號衛星之外，還有其他計畫的衛星一起發射升空，總共24枚。24枚衛星計畫依軌道高低與軌道型態，分別被安裝在三段特殊設計的火箭酬載分配轉接環（Dispenser）上。

從6月5日安裝2枚福衛七號到火箭酬載分配轉接環開始，一直到6月12日為止，24枚衛星均已順利安裝，並且在6月14日已經與火箭酬載艙完成封裝（Encapsulation）。

福衛七號安裝在火箭酬載分配轉接環。（圖／科技部提供）

▲▼福衛七號準備好了。（圖／科技部提供）

在發射任務模擬演練之前，目前已經完成兩次整合團隊練習（Integrated Crew Excise,ICE），除演練發射倒數程序之外，並由獨立團隊模擬異常狀況，考驗在4小時發射倒數過程中，火箭團隊與衛星團隊對異常狀況的應變處理能力。

因福衛七號衛星電池啟用連接器已安裝，電池開始微量放電，所以發射工作團隊仍需利用火箭準備作業空檔，每兩天透過火箭端介面對6枚衛星電池進行充電。

在整個福衛七號發射前準備的工作過程，國研院太空中心團隊必須與STP-2任務的眾多衛星團隊進行介面協調，這也是太空中心第一次與其他的任務衛星計畫同時進行發射準備作業。

▼福衛七號準備好了，STP-2任務24枚衛星準備進行與火箭酬載艙封裝（Encapsulation）。（圖／科技部提供）

▲▼福衛七號準備好了。（圖／科技部提供）

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關鍵字：福衛七號,福衛五號,NASA,Space X,太空中心

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