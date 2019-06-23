王金平23日成立「金平之友會」！展現參選總統決心　他喊：我有我的路！

地方中心／彰化報導

前立法院院長王金平23日在彰化成立「王金平之友會」，他在致詞時提到，自己決心來參選2020的總統，但不會參加國民黨初選。至於未來會怎麼走，他強調，這條路是他自己的路，也是他為人民負責的路，他相信上天自有安排，而他也會展現自己的決心。

▲王金平展現選總統決心。（圖／記者唐詠絮攝）

王金平受訪時提到，他這次到彰化，除了發表國政的願景以外，他也針對彰化縣做出願景。他提到，彰化未來一定要跟台中市並列為中部的兩個大都會，要把彰化建設成一個真的可以成為國際大都會的縣市，所以從各方面，包括經濟面、交通面、人文面、環境面、社會面，全部都要有全新的規劃，「用中央跟地方做一個夥伴關係來協助各方面的支持，使得彰化能夠真正大進步，所以這也是中央該做的一件重要的施政工作，所以我期待彰化未來真的大發展」。

▲王金平致詞提彰化願景，要彰化與中央做一個「夥伴關係」。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，有記者問到韓國瑜22日的台中造勢痛批民進黨得了權力中毒症，王金平有何看法，他則回應，若是大家認同就好。此外，韓國瑜造勢主辦方宣稱有20萬人，王金平則說，只要去的人是支持的就好，「不必在乎他真的有多少人，反正那個都是司儀講的」。

王金平還提到，他決心參選總統，但不會參加國民黨的黨內初選。對此，有記者問到，那是要脫黨參選？王金平表示，「我要走的路，我自己會慢慢深刻體會，但是我說參選到底是我的決心跟我的信心」。

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