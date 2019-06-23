吉田沙世化妝包6大神器！好感度瞬間提升的「空靈女神妝」這樣畫

瓜子臉加上一雙靈動的大眼，混搭個性深邃的五官比例，得天獨厚的條件，也讓吉田沙世（Sayo Yoshida）擁有日本空靈女神的稱號。擁有細緻白皙的好膚質，吉田沙世透露運動不僅是維持體態和健康，更是她保養皮膚的一環。





米色襯衫（FENDI）

私底下的她，也偏愛自然感的裸妝，在她私下的妝容，很少看見太強烈的色彩及線條，就連眼線都不太使用，只會強調根根分明的睫毛，這天我們特別請她跟我們分享私人化妝包裡的必備好物，只見她從包包裡面拿出上方印有紅鶴的很紅化妝包，她笑說：「雖然這是雜誌附錄贈送的化妝包，不過真的可以裝很多！」

RMK UV防護乳 50‧50g NT$1,100

「我最喜歡的就是這個RMK的UV防護乳，防曬係數有SPF50，我都是像這樣擠到手背上，像這樣啪啪啪、啪啪啪很簡單地塗抹到臉上，這也可以當作飾底乳。」

SHISEIDO 時尚色繪花椿全效氣墊粉餅‧12g NT$1,550

「這個使用起來也很容易，用這個輕輕拍壓上妝，能營造出非常有光澤的妝效，不僅使用起來很方便，粉餅盒的設計也能輕鬆隨身攜帶。」





Dior迪奧專業後台眼影盤 (#001).10g NT$2,000

「這是我平常在用的眼影，這款眼影盤裡收入了很多顏色，只要一個眼影盤就可以變化出很多種妝容，若是用咖啡色，就能營造出有點煙燻的感覺，若是使用橘色，就能帶來明亮、可愛的感覺，此外裡面有眼影色、也有打亮色，所以日常妝容非常實用。」

CHANEL INIMITABLE完美立體睫毛膏‧6.5g NT$1,100

「這是我平常使用的睫毛膏，這是防水的款式，所以像這樣刷上去，可以讓睫毛根根分明。」





CHOLE芳心之旅女性淡香精‧30/50/75ml NT$2,450/3,600/4,300

「這款香水雖然聞起來很甜，但是是很優雅的香氣，每次我使用這款香水時，就經常被別人詢問這是哪一家的香水？我很推薦這款香水，真的很好聞。」





shu uemura Yummy Kiss霧面唇膏（MOR584）

「我很喜歡這支唇膏，顏色很可愛，我經常使用，這支是屬於霧面的橘色系，擦的時候不一定要太工整，可以像我這樣塗在唇的中央，再用指腹的部分輕輕暈染開來，真的很可愛唷！」

Photographed By Zhang Ahuei

CREATIVE DIRECTOR&STYLIST CHARA YU, MODEL SAYO YOSHIBA, MAKE UP &HAIR YOUNGER LIAO, CASTING MIKO HSU

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 圖片：Zhang Ahuei |

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