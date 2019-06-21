肯爺「亞洲限定神鞋」6／22開賣　阿嬤部隊不怕高溫躺地代排

編輯／Duke

近年Yeezy的人氣似乎不受Off-White X Nike聯名的影響，依舊擁有許多的話題，繼上次的「黑魂」配色後，6／22也即將迎來最新的地區限定配色，並且在開賣前3天已經出現排隊人潮，究竟這雙亞洲限定Yeezy Boost 350 V2「Synth」有什麼魅力，能夠讓大批的民眾耐著高溫排隊，下面帶各位來看看吧！

▲亞洲限定的Yeezy Boost 350 V2「Synth」。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB）

▲台北信義新光A11門市目前已經出現排隊人潮。（圖／ETtoday攝）

雖然開賣的時間為6／22早上10點，但有不少代排的「阿公、阿嬤」6／19（三）下午就開始排隊，不過當時Adidas尚未開放排隊動線，所以6／20下午便請提早到的人們先行離開，待動線設立好後才能入列，而這也讓部分的民眾得以搶到前面的位置。

▲現場可看到許多阿嬤在地上躺著代排。（圖／ETtoday攝）

▲不少民眾待動線設立好後，拿到前方的位置。（圖／ETtoday攝）

而編輯也實際訪問3位在信義A11排隊的民眾，分別是35歲、26歲的小姐以及18歲的先生，他們表示：「我們從6／20下午就開始排隊，也得知轉售價大概在台幣10,000元左右，但是我們都是要自己穿的，而且也是限量鞋的愛好者，所以並不會轉賣，這雙鞋為亞洲限定，所以一定要買。」

其中，18歲的先生是因為高中剛畢業，所以才有時間過來，並且他們都是因排鞋才互相認識的，所以母親才願意讓兒子夜排，不過，他表示：「如果Adidas能夠更改流程會更好，像是發號碼牌後就可以離開，或是限制號碼牌的數量，如此一來，才能有效改善等待過久情況。」

▲「YEEZY BOOST 350 V2 SYNTH」周六開賣，18歲的先生建議Adidas更改販售規則。（圖／ETtoday攝）

這次發售的亞洲限定Yeezy Boost 350 V2「Synth」，是以柔和的淺灰色為主調，再搭配著Primeknit材質與半透明的側邊設計，並且推出了成人、兒童與嬰兒的全家福尺寸，售價則為台幣8,800元，不過，目前轉售價格已經高達美金550元（約台幣16,500元），所以這邊先預祝各位能夠原價入手囉！

▲轉售價已經突破美金550元（約台幣16,500元）。（圖／翻攝自StockX）

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