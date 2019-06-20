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不要再讓小孩吃漢堡了！最新研究證明　加工食品增加過敏風險

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漢堡、速食示意圖（圖／達志／示意圖）

▲垃圾食物會增加兒童過敏的風險。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

過敏、心臟病、阿茲海默症、癌症、糖尿病等，都是現代人身上常見的「流行病」，背後最大的關鍵影響因素就是「飲食」，尤其是加工食品中的添加物「糖化終產物」（AGEs）。據研究指出，大多數的食物原本就含有這類物質，但是在高蛋白、高糖的加工食品中，如漢堡、披薩、培根和香腸內的含量高得嚇人，若是攝取過多，會讓身體出現慢性發炎，然而這種慢性發炎也會增加罹患心臟病與癌症的風險。

本月初歐洲兒科胃腸病、肝病和營養學協會（ESPGHAN）的會議中，已經確定AGEs對兒童也會產生影響的具體證據，研究發現，對食物過敏的兒童體內含有較多的AGEs。兒童腸胃科教授卡納尼（Roberto Berni Canani）表示，在過去20年內，歐洲對食物過敏的兒童增加了10%，巧合的是，在這段時間裡「加工食品」成為歐洲家庭的重要飲食來源之一。

「糖化終產物」（Advanced glycation end products，或稱AGEs），在過去幾十年內已經被科學家多次證實，這類物質會改變及影響蛋白質的正常功能，降低蛋白質被代謝的機會，造成人類體重要器官產生慢性發炎。一般的食物中都含有一定的AGEs，但加工食品的含量更是高得驚人，例如一片披薩的含量是水煮蛋的數百倍。因此心血管疾病、癌症、阿茲海默症等疾病都被認為與攝取過量AGEs有關。
 

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關鍵字：加工食品,AGEs,過敏,致癌,心血管疾病,阿茲海默症

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