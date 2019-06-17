6大女錶品牌推薦　Seiko、浪琴…送給心愛的女人選它就對了

雖說平常有事沒事就要關心、孝順媽媽，但如果外地工作的小資族沒辦法時時陪伴身邊怎麼辦，那就在特別的節日送上你對她的思念及心意吧！因應5月母親節，此次特別推薦了6款外觀時尚與實用兼具的女錶品牌，讓媽媽看時間的當下就會不自覺想到你，是不是很貼心呢？

1. 浪琴（Longines）

以頌讚騎士精神的浪琴錶「騎士」系列，充滿摩登與優雅風情，能襯托女性剛毅力量，完美演繹當代女性各種風格面貌，亦是感恩禮獻母親之非凡錶選。以頂級美鑽裝飾錶殼的和諧曲線，腕轉之間散發靈動婀娜的氣息，用璀璨華美襯托出女性浪漫與幹練的極致魅力。適合所有內韻優雅、外顯獨特風韻的現代女性。

2. Lukia

Seiko旗下支線女裝錶牌「Lukia」，定位現代女性的自信才是最自然的美，時尚卻不盲從；閃耀卻也內斂，可隨心所欲做出任何搭配，展現最亮麗風采。

3. 天梭（Tissot）

瑞士天梭錶標誌中的「＋」號是瑞士品質的象徵，展現了品牌從1853年至今矢志追求的可靠品質。就像這款動人心弦的「Lovely Square」女裝腕錶，以精緻迷你的尺寸，配合圓形錶殼，表現出女性獨有的優雅貴氣。其金屬錶帶款，戴上時，感覺就像是珠寶首飾。

4. 歐米茄（Omega）

自1952年以來，「星座」系列即是歐米茄製錶世界極致精準與華麗的象徵，以星座系列著名的「曼哈頓」款式，也是自1982年以來深受女士愛戴的腕錶。腕錶設計的每個細節均呈現現代風格，同時展現精美細緻修飾，無論任何角度，皆美。

5. 星辰（Citizen）

在最真摯的時刻，除了感謝媽媽辛苦的付出，更應珍惜與家人的感恩之情。在這特別的節日，有著精緻日系美學和科技結合的星辰錶（Citizen），其風格多元的設計，讓媽媽們無論身在何時何地，皆能散發出獨特的自信魅力，在人生不同的時點，時刻綻放耀眼的堅定姿態。

6. 愛馬仕 × 蘋果（Hermès × Apple Watch）

愛馬仕用高端的皮件工藝，扭轉了蘋果智慧腕錶冰冷的外觀，初次推出時以原皮的色澤與簡單的設計，將科技錶款轉成極具時尚氣息的時髦錶款，在穿戴上也讓 Apple Watch 不再只是一個 3C 產品，而是一個呈現自我品味的配件。

聯名至今也走到了第四代，品牌依舊帶來讓人想失手刷卡的設計，以帶有溫暖色調的白色為基底，染上櫻花粉色及湛藍色，以漸層的精細技藝呈現一條錶帶豐富且具有層次的樣貌。

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