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張善政挺韓國瑜「國六東延」！吳蕚洋105字踢館打臉　網友：撿到槍

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▲▼ 前行政院長張善政。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲張善政挺韓國瑜：「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延」。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前拋交通政見，希望將國道6號從南投開到花蓮。前行政院長張善政10日就發文力挺，工程技術會隨時代進步，政府應找實務專家重啟評估，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延」；不過文章立刻被2018年參選台北市長的吳蕚洋踢館嗆說，韓國瑜最大的問題是失信於人民。

韓國瑜8日前往花蓮參加第二場大型造勢活動，致詞時他拋出了三大交通政見，其中一項是國道六號從南投開到花蓮，不過方案立刻被許多土木專家、公路總局與交通部打臉，連總統蔡英文也回應，馬政府2012年就曾經做過評估，當時很多技術困難無法克服，因此實際可行性並不高。

▲▼張善政挺韓國瑜打穿中央山脈 吳蕚洋一針見血打臉。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲吳蕚洋的踢館留言引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自張善政臉書）

對此，張善政10日在臉書發文說，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延」，國道六號能不能延伸到花蓮，這是一個工程專業的問題，工程技術會隨時代進步，政府應該找具有實務經驗的國外專家重啟可行性評估。

「還是政府只想趁機打壓韓國瑜呢？以我一個學土木出身的人，我拒絕看到工程技術問題被拿來做政治訴求」。他認為政府的眼光要放遠一點，下一代想要的是全島一日生活圈，過年過節可以方便回家，東部鄉親罹患重症急病，能夠到都會區大醫院就醫，「這樣要求很過份嗎？」

文章曝光後不久，吳蕚洋就在下方留言說，他不反對開支票，但不喜歡空頭支票，「韓國瑜最大讓人不相信的問題是，他在選前直播對館長與全體市民、觀眾承諾，『不落跑會做滿』，光因為這樣承諾就不應該去投入總統大選」、「人無信不立，無信用就完全無任何正當性，我們如何教育下一代」。留言立刻引發網友熱議，超過4千多人按讚、近500則回覆。

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關鍵字：韓國瑜,張善政,花蓮

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