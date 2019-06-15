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轟！苗栗民宅半夜遭雷擊起火　隔壁老翁驚惶逃命

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▲後龍1處民宅14日凌晨發生雷擊引發大火事件，整間堆滿木柴的倉庫付之一炬，幸好沒有人受困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲後龍1處民宅14日凌晨發生雷擊引發大火事件，整間堆滿木材的倉庫付之一炬，幸好屋主及時逃出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1處民宅，14日凌晨4時許發生雷擊引發火警意外，年約60歲的屋主半夜被一聲巨響嚇醒，發現隔壁倉庫已冒出熊熊火舌，後龍消防分隊接獲通報後前往灌救，火勢12分鐘就被撲滅，但整間堆放木材的倉庫付之一炬，幸好無人傷亡，至於詳細起火原因還待調查。

後龍消防分隊表示，14日凌晨4點23分接獲民眾報案，說後龍鎮灣寶里一處民宅發生大火，即派遣後龍分隊5車8人前往搶救；消防人員到達後發現，現場為2間磚造平房，起火的地方是屋主堆放建築材料用的倉房，火勢一發不可收拾，經消防人員全力搶救，火勢12分鐘就被撲滅，所幸屋主及時逃出，並無造成人員傷亡。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

據屋主表示，這幾天鋒面來襲，雷雨交加，當時也正在睡覺，突然一聲巨響把他從床上嚇醒，趕忙跑到屋外查看時，就發現隔壁間堆滿木材的倉庫起火燃燒，趕忙通知消防隊救援；但平時做建築的材料燒個精光，也不知該怎麼辦。

苗栗縣政府消防局也呼籲民眾，近日中央氣象局不時發布大雷雨特報，民眾如有發現災害時應盡量保持冷靜，如有發現火災應先行示警後撥打119，切勿強行滅火，以便保障自身安全。

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關鍵字：後龍消防分隊,雷擊,民宅大火

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