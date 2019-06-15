大馬畢業生弘光4年國際得獎不斷　回國繼承糕餅業

▲弘光大馬技優畢業生溫裖湙，國際競賽成績斐然。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學15日舉辦畢業典禮，獲得技優生獎的食品科技系學生溫裖湙，從馬來西亞跨海來台念書，4年來參加多項國際競賽屢獲佳績，畢業後將返國為家裡的傳統餅店注入新生命；另外，領取「生命勇士獎」的營養系畢業生吳佳惠，左眼先天白內障，術後只能看到眼前20公分，靠著用手機拍下課堂板書回宿舍複習，課餘還得打工賺生活費，非常難能可貴。

請繼續往下閱讀...

▲弘光科大老師與學生自拍留念。（圖／弘光科大提供）

弘光今年畢業典禮依學院別分4場次進行，校長黃月桂叮嚀畢業生，學無止境，盡量展現自己，並懂得團隊合作力量大，把握機會從做中學，充分展現勇於任事且謙虛做人的最佳弘光人特質。

跨海來台就讀的溫裖湙，4年來參加國際大賽屢屢獲獎，包括2016年FHC上海國際廚藝競賽綜合麵包組銀牌、2018野創盃麵包烘焙創意競賽金牌、2018 FHA新加坡國際廚藝競賽藝術麵包展示銅牌、2019年HOFEX香港國際美食大獎烘焙藝術展示銅牌，家人也特別從馬來西亞到台灣參加畢業典禮。

溫裖湙說，進入弘光唸書後，聽學長介紹「做麵包」也可以比賽，覺得很新鮮，便一頭栽進參賽選手行列，從比賽中吸取新的知識，也測試自己的技術水準，並不斷了解世界各地烘焙業界的發展，家裡經營傳統餅店，畢業後將會返鄉接手家中事業，把大學4年學到的技術，及年輕人創意融入到傳統餅業上。

今年獲得「生命勇士獎」畢業生有營養系吳佳惠、護理系夜二技黃亭毓、健康事業管理系陳冠雯。其中吳佳惠左眼因先天白內障的關係，手術後睛睛只能看到眼前20公分，上課看不到老師的板書，只能透過手機拍攝紀錄、或借看同學的筆記，回宿舍再慢慢費力地細讀，讀書花費時間比其他同學多出一倍以上。

吳佳惠透露，由於家裡經濟不富裕，高中畢業後想分擔家計，而參與政府開辦的電腦技術班，無奈學成後未有合適職場，才重考返回學校唸書，大二那年父親去世，求學期間需自給自足，學習如何善用時間打工、讀書，時時刻刻勉勵自己不因身體障礙或家境關係退卻，畢業後希望可以趕緊找到一份工作，好好規劃未來生活。