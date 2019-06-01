「即時電價」最高價差10倍！　台電推新節電方案拚2020年上路

▲台電今年4月推出以小時為單位的「即時電價」，拚2020年上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台電在2016年推出「住商型簡易時間電價」後，今年4月再度推出以小時為單位的「即時電價」，可分成紅、黃、綠3種電價，電價差距最高可達約10倍，預計最快在2020年報請經濟部核定後實施。

電價現在有許多不同的計算方式，包括累進電價、標準型時間電價、住商型簡易時間電價等。以三段式住商型簡易時間電價來說，一共分成離峰、半尖峰、離峰時間，電費也會因不同時段有所落差，像是夏月的尖峰時間（上午10時至12時、下午1時至5時），每度為6.2元，半尖峰時間每度4.07元，離峰時間（晚上10時30分至隔天7時30分）則為每度1.8元。

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台電在2016年10月推出「住商型簡易時間電價」，鎖定全台每月用度數700到4000度的住宅和商家，建議可評估選用時間電價，藉由調整用電時間，將尖峰用電移轉至離峰時間使用，以達充分利用離峰電力與節省電費支出的目的；由於與現行電價差異不大，因此上路2年多以來，約有3萬7000餘戶參與。

台電業務處組長邱玉典表示，為貼近用電狀況、搭配智慧電表，台電研擬推出以小時為單位的「即時電價」，更加貼近用電狀況，一共分成紅、黃、綠3種電價，並依據備轉容量率及備轉容量預估隔天情況，前一天晚上6點提前通知用戶隔天以哪種顏色電價計算，其中紅色代表尖峰時段，價格最高，而綠色價格較為便宜，至於黃色電價則介在兩者之間。

邱玉典指出，「即時電價」目前是實驗階段，預計將在8、9月實驗方案結束，將進行分析節電效果及檢討用戶回饋意見，初估明年可報請經濟部核定該方案，提供民眾一個新的電價方案選擇，並非強制轉換，希望民眾改變用電時間，有點類似「削峰填谷」的節電機制。

邱玉典進一步說明，為讓用戶了解自己的用電量有沒有改變，這次的試驗計劃也建置一個網站，讓參與計畫的用戶可以看到自己前1個小時的用電量，也可以幫用戶分析參與計畫前後用電行為的變化。