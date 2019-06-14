【兩岸在我家】我的媽媽不一樣！韻律體操姊妹花以陸配母為榮

記者馬叔安／新竹縣報導

目前就讀高中的趙彥茹、趙鈺玲姊妹是韻律體操選手，從小學開始投身這項運動，至今已在全台灣拿過許多獎項與名次，也曾經到大陸去演出，不過除此之外，她們最引以為傲的是來自大陸的母親萬碧霞，2000年嫁來台灣後，經歷了丈夫生意失敗，她研發出獨門豬腳口味創業成功，也成為了女兒們心中的榜樣。

▲陸配二代趙彥茹、趙鈺玲姊妹。（圖／記者馬叔安攝）

星期四晚間的中壢街頭，萬碧霞的豬腳店正準備迎接晚餐時段的人潮，她在廚房中切著剛滷出爐的豬腳肉，長女趙彥茹在一旁為便當盒裝上米飯，小女兒趙鈺玲則在收銀機前協助客人點單，母女3人默契地配合著，就在1個小時前，她們正在車程40分鐘外的體育場操練著韻律體操，準備隔天的移地訓練。

▲姐妹倆與母親萬碧霞在餐廳工作。（圖／記者馬叔安攝）

趙彥茹說，媽媽小時候喜歡跳舞，由於沒有錢，因此只能自己跳著玩，後來看到朋友的子女在學習韻律體操，就鼓勵兩個女兒也去學，原本自己其實不想學，「我媽要我進來（韻律體操隊）減肥，於是我就減到現在！」就在接受《ETtoday新聞雲》採訪前一週，姊妹倆剛獲得今年全國韻律體操錦標賽「彩帶」金牌以及全能項目第五名。

▲練習韻律體操中的趙彥茹。（圖／記者馬叔安攝）

為了應付密集的訓練，即使學校離家不算遠，姊妹倆也時常無法回家。趙鈺玲回憶，有一年母親節要練習，老師就特別辦了一個活動，讓隊員們給母親打電話，「大家講到最後的是笑著掛電話，結果輪到我時居然講到最後就哭了，覺得媽媽很辛苦，又不能常常陪她。」

▲在教室讀書的趙鈺玲。（圖／記者馬叔安攝）

她們的母親萬碧霞來自江西撫州，原本和丈夫一起在酒店工作，之後酒店倒閉，生計一度面臨挑戰，由於當時陸配的身份在台謀職尚且不便，她曾在市場賣麵，之後跟著別人賣豬腳，後來自行創業，研發出了獨門的豬腳口味，翻轉了家庭的命運。

▲陸配萬碧霞。（圖／記者馬叔安攝）

「我們的媽媽很不一樣！」姊妹倆提起母親時說道，自己的母親很了不起，也是她們崇拜的對象，跟著母親，不僅走出生活的困境，也帶著她們走過大陸，認識彼岸的風光。如今姊妹倆希望母親不要那麼累，也別掛心她們的未來。