保險局訂南山條款　所有業務重大缺失都須立即通報

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

南山人壽去年爆發經理人涉嫌炒股，但南山人壽拖延了2個多月，直到媒體要報導才趕緊通報保險局。保險局日前再次發布新函令，擴大重大偶發事件通報範圍，只要重大缺失都要立刻通報，即日起就上路。

南山人壽去年7月爆出內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，涉嫌在盤中將買股消息透漏給他自己成立的兩個Line群組洩漏給200多人跟單，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司的嫌疑。而南山人壽高層明明去年5月下旬就有接到檢舉，卻到去年7月媒體要報導時才通知金管會，隱匿時間長達2個月，南山人壽解釋是因為當初不認為是重大偶發事件。

隨後，保險局決定修正「保險業通報重大偶發事件之範圍與適用對象」規定。過去在規定中，業務方面僅重大理賠案件、假保單、挪用保費等，跟財務方面有重大財務損失，才需要視為重大偶發事件通報保險局。

新修正的規定中新增「有重大缺失」，換言之，範圍更為擴大，意旨所有業務上的缺失，都要立刻通報保險局。

另外，過去只規定保險公司負責人應該在發生重大偶發事件「次日起7個營業日」交給保險局報告，但保險局這次修改為「發生重大偶發事件7日內」，也就是時間限定更短，且不管有沒有碰到假日都要在7天內交給保險局報告。