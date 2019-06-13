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成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

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▲成大醫院社工部於成大醫學院成杏廳舉行2019年度志工大會，頒發年資績優志工及全勤志工獎項，楊俊佑院長替志工舉辦醫學教育講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院社工部於成大醫學院成杏廳舉行2019年度志工大會，頒發年資績優志工及全勤志工獎項，楊俊佑院長替志工舉辦醫學教育講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院社工部於成大醫學院成杏廳舉行2019年度志工大會，頒發年資績優志工及全勤志工獎項，適逢成大醫院31週歲，成大醫院成立第1年就有志工，其中2位服務至今，伴隨成大醫院一路成長，真正發揮志工的奉獻精神。

成大醫院楊俊佑院長感謝這群大而美的志工最接地氣，在成大醫院各角落陪伴患者、分享經驗，讓民眾安心就醫。志工大會分別表揚服務滿30年、25年、20年、15年、10年、5年、3年共153位志工，並表揚107年「 全勤志工」。

2018年全勤志工共有98位，由曾金水志工代表領獎。73歲的曾先生在成大醫院服務快要8年，有6年榮獲全勤獎殊榮，即使颱風天停班，仍服務不中斷，堅持到服務崗位為病友服務，親力親為且謙卑地為行動不便之病友推送輪椅，讓醫院運作更為流暢。不論是同組志工請假，或是運用單位需要機動性支援人力，曾金水先生總是搶先代班及支援，有人勸他要多休息，曾金水先生微笑回應道：「在家沒有事情可以做，總忍不住想往醫院跑，能夠貢獻一己之力，真的很快樂！」

▲成大醫院社工部於成大醫學院成杏廳舉行2019年度志工大會，頒發年資績優志工及全勤志工獎項，楊俊佑院長替志工舉辦醫學教育講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊俊佑院長也特別在卸任前，替志工舉辦醫學教育講座，主題是「我要打玻尿酸嗎？」活動，還邀請吳娟瑜老師演講「愛與恐懼‧你愛對了嗎？」，與志工們分享如何去愛人。

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關鍵字：成大醫院,志工大會,全勤志工

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