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成大醫院攜手科技公司　打造醫病雙贏智慧醫療系統

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▲成大醫院與佳世達科技完「智慧急診現場管理系統」，可協助加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，將在台北國際電腦展展出。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院與佳世達科技完「智慧急診現場管理系統」，可協助加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，將在台北國際電腦展展出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院與佳世達科技共同宣布，完成「智慧急診現場管理系統」，可協助加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，首創以人體圖像方式呈現的電子紙床頭卡導入智慧加護病房（ICU）等，均已在成大醫院通過第一階段測試，並將在台北國際電腦展展出。

成醫指出，急診室和加護病房是醫院裡「急重症」的關鍵場域，是病患與病患家屬最煎熬、也是醫護人員最須與時間賽跑的地方。一旦等病人候時間超過設定，現場管理系統便主動示警、管路安置位置和時間一目了然等，都是希望能縮短病患等候時間、減少第一線人員交班時間，協助病人在急診室及ICU病房得到妥善照顧，同時提升急症醫療效率與醫病關係。

成大醫院與佳世達今年1月宣布，聯手打造智慧醫療，選定急診室及ICU病房做為智慧醫療的起點，過去數月在以病人為中心的理念下，共同投入並完成打造智慧急診的現場管理系統與ICU病房電子紙床頭卡測試，以AIoT科技梳理急診資訊流，打造醫病雙贏的智慧醫療。

成大醫院院長楊俊佑表示，此次雙方針對較困難、較複雜的智慧急診室和智慧ICU病房展開緊密的合作並獲得階段性成果，未來雙方將共同合作導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。

佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達具有超過20年企業資源規劃（ERP）平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，才能在短時間內將整體場域聚焦在管理議題，由大到小於落地端點系統與硬體規劃、整合，再由小到大將資訊串流有效應用與呈現。

智慧急診的現場管理系統，能協助急診醫護人員快速掌握病人的病情與急診現場即時狀態，對於檢驗檢查等候過久、影像報告當前進度、血液檢查危險值等重要資訊，以顏色及圖示來代表，無須點選及查詢，就能讓醫護人員迅速了解急診現場的重要警訊，針對問題立即排除，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮。

此外，相比於過去病房內所採用的LCD顯示器，電子紙床頭卡導入智慧ICU病房更符合醫病需求，透過院內醫療系統資訊的整合，首創以人體圖像方式將ICU病患狀況及特有的重要資訊及時完整呈現，如管路種類、位置與置放天數及傷口大小等，簡化護理交班的病況交接，也能協助護理人員及時發現管路錯位／脫落、置放過久等異常現象，不僅病人醫療資訊即時更新加速醫療效率外，電子紙床頭卡低耗電、輕薄不易破裂，不用擔心LCD燈光閃爍干擾病人睡眠，藍光影響視力。

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關鍵字：成大醫院,醫病雙贏,智慧,醫療,系統

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