40歲媽寶工作狂請假！70歲母全程陪班　要求減工作量...只是孩子啊

▲這名約聘人員於4月中開始在縣府社會處工作，剛開始工作時媽媽還會陪伴在辦公桌旁「指導」。（示意圖／翻攝Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

誇張「40歲媽寶」進縣府上班還要出動70歲老母全程「陪班」，老母親除了每天溫馨接送「孩子」上下班之外，還以孩子「每天回家都很累」為由，向單位主管要求能減輕工作量或調到輕鬆的單位，簡直令人傻眼。傳聞這名員工的父母與縣長熟識，該人員不僅經常請假，甚至只能做輸入資料的簡單文書工作，原本的業務需由同事分擔，單位內的同事都對他深感頭痛。

據了解，這名約聘人員於4月中開始在縣府社會處工作，剛開始工作時媽媽還會陪伴在辦公桌旁「指導」，大約一周後，由單位主管勸導後，才放棄「陪班」，不過這名約聘人員仍由70歲老母接送上下班。

「他還只是個40歲的孩子啊」！該人員才上班幾天，主管就接到老母親的電話，希望能減輕工作量，老母親表示，他一回家就累到睡著，希望主管減輕工作量，或者能換到更輕鬆單位。

這名約聘人員上班至今才一個多月，卻有一半的時間都在請假，或者「自動延長」午休到2、3點才出現，並經常表示「工作量太大」讓他頭痛要請假，短短一個多月就把能請的病假、事假都用光，老母親竟再詢問主管還有什麼不扣薪的假可以請。

縣府員工私下表示，該員工作能力並不佳，由於工作內容街為單純行政，不須第一線面對民眾或訪視關懷，即使這樣，他經手的文件仍錯誤連連，還要出動其他同事「再做一次」，單位同事對他都非常頭痛，對於外傳老母親與縣長熟識，縣府員工也只能以「這個不好表示意見」來做為回答。

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