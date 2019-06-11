台中精機力挺郭台銘　盼工業總統帶領國家發展　

▲黃明和全力支持郭台銘參選總統。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

鴻海董事長郭台銘11日傍晚拜訪台中精機，受到董事長黃明和及300多名員工熱烈歡迎。黃明和表示，他一定全力支持郭台銘，中華民國如果有個工業總統，就能讓工業帶動國家發展，如同美國和德國一樣。

▲郭台銘和黃明和有兩代交情。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘11日下午5點半抵達台中精機，在黃明和陪同下參觀廠房，受到300多名員工夾道歡迎，期間郭停留大約1小時。

黃明和說，300多名員工原本早該下班，但一得知郭董要來，都主動留下來要給郭加油打氣，可見郭的魅力有多大。

▲郭台銘在模具機上簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

黃明和說，台中精機和郭台銘有兩代交情，早在他父親時代，就賣機械給鴻海，累計至今有1、2萬台，可以說鴻海今天的成長，台中精機也有功勞，而他一定全力支持郭董，希望中華民國未來能產生出一個工業總統，讓一個懂工業的總統帶領台灣變成一個工業強國，讓工業帶動國家發展和繁榮，如同美國、德國一樣。

台中精機創立於1954年9月，1990年股票上市，資本額新台幣16億元，創辦人黃奇煌，董事長黃明和，員工數850人，主要產品是CNC車床、綜合加工機、塑膠射出成型機，工廠分布在中國大陸、美國、英國、法國、德國、南非、馬來西亞、泰國、印尼等。