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挺過缺陷風波！三星：Galaxy Fold數周內宣布上市時間

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▲▼Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

▲Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

三星摺疊手機Galaxy Fold於今年2月首次亮相，原本應該已經上市了，但卻因為在正式發售前出現瑕疵，三星隨即宣布發售時間延後，目前仍未正式確定時間，但據外媒報導，三星表示Galaxy Fold的發售時間將在未來幾周內公布。

Galaxy Fold是三星旗下首款摺疊智慧型手機，正面螢幕為4.6吋，比目前大多數智慧型手機的螢幕都小，但展開後的螢幕尺寸達7.3吋，使用者可同時操作3個應用程式。該機款擁有512GB儲存空間及12GB記憶體，媲美高階筆電。另搭載6科鏡頭及2顆電池。有銀色、黑色、綠色和藍色4色可選。

該機型原先預計於今年第二季出售，但在4月多時，多位率先獲得Galaxy Fold實機的國外科技部落客或記者紛紛在Twitter上表示他們的Galaxy Fold出現狀況，像是CNBC的記者Todd Haselton就表示，他在使用兩天後，他的Galaxy Fold展開成大螢幕時，有一半的畫面會不停閃爍；而另一位《彭博社》的記者Mark Gurman的Galaxy Fold則是7.3吋的螢幕完全黑掉。其中也有人是因為不小心將Galaxy Fold螢幕上類似保護貼的保護層給撕下來，才導致手機損壞。

對於這些損壞事件，三星官方第一時間回應表示，「我們提供少數早期的Galaxy Fold供媒體評測，並接獲一些關於主要顯示螢幕的回報，對此，我們將親自檢測以確認問題發生原因。」三星提到，有些外國評測報告是因為移除顯示螢幕頂端的保護層，才導致螢幕損壞。三星強調，Galaxy Fold上的主要顯示螢幕上具有保護層，該保護層是顯示器結構的一部分，旨在保護螢幕避免意外劃傷，若是取下保護層或在主要顯示螢幕上添加黏合劑可能會造成損壞。三星表示，他們將確保將這些訊息明確地傳達給購買Galaxy Fold的客戶。

據外媒《BGR》引述《CNET》報導，三星發言人向《CNET》表示，Galaxy Fold的發售時間將在未來幾周內公布。報導分析，對於美國市場來說，雖然Galaxy Fold的上市日期已經大幅延後，但由於華為正被美國禁令所困擾，該公司摺疊機Mate X就算真的上市也無法登陸美國，因此三星應該還是能在美國市場保有「首款摺疊智慧型手機」的稱號。

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關鍵字：三星,Galaxy Fold,上市,瑕疵,延後,Samsung

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