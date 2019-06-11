桃園樹林水患自主防災社區　50萬元發揮每小時3000噸滯洪量

▲桃園市樹林水患自主防災社區將自家生產菜瓜贈給總統蔡英文並祝連任成功。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

總統蔡英文11日因應梅雨鋒面豪大雨特報，走訪桃園市觀音區樹林里水患自主防災國際安全社區的整備工作，她肯定民間自主防災以最少經費，發揮最大防災效果，並連聲誇獎樹林社區的國際第一、國際認證的最佳的公民，拍手鼓勵一下。

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▲蔡英文總統訪視樹林水患自主防災社區全程著雨鞋走訪。（圖／記者楊熾興攝）

總統蔡英文上午在行政院副院長陳其邁、桃園市鄭文燦市長及陳賴素美等多位立委陪同，視察「觀音區樹林里蓮花滯洪池」，並聽取吳進昌里長說明蓮花滯洪池在豪大雨來臨前實際操作情形，且前後只花50萬元就達到目前滯洪效果。

鄭文燦表示，觀音區樹林水患自主防災社區已連２年獲得水利署舉辦全國社區評鑑特優首創全國第一個民間版生態滯洪系統，一個小時約可以累積3,000噸水量，加上養殖魚鴨、種植蓮花產生的濕地生態，達到滯洪效果。樹林里也獲國際安全社區認證；吳進昌也代表社區贈送滯洪區生產的絲瓜，台語叫菜瓜，並祝蔡總統連任成功，蔡總統回應她最喜歡吃絲瓜麵線了。

蔡英文總統表示，因為豪大雨特報的發布，整個中央各機關都動員起來，地方也都開始進行準備，所以我們今天就是到桃園來看一下這整個整備的情況，同時也來了解這個很了不起的社區，他們笑起來看起來蠻得意的，也為社區的國際第一、國際認證的最佳的公民，拍手一下。