挺警察！警政署成立「專屬律師團」　提供因公涉訟案諮詢

▲警政署10日下午召開記者會成立律師團對協助全國警員處理因公涉訟案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署有鑑於全國警員值勤時，偶見警員執法遭涉案人甚至犯嫌提告，長期下來嚴重打擊警察工作士氣和家庭生活，加上警政署長陳家欽認為現行警察因公涉訟輔助規範常有緩不濟急的狀況，警政署10日宣布成立「警察專屬律師團」並設置警察涉訟法律諮詢專線電話，未來將全時提供警員因公涉訟的法律協助諮詢，如果因涉案需申請辯護者，警政署將第一時間聘請律師並支付必要費用、讓警員執法無後顧之憂。

警政署今天下午召開記者會表示：警察代表國家行使公權力維護社會治安，使民眾得以安居樂業，但在面對瞬息萬變的治安狀況中，卻常遭歹徒或脫序民眾暴力相向，甚至因而被告遭受官司纏訟，嚴重影響工作熱情及家庭生活。

▲警政署10日下午召開記者會成立律師團對協助全國警員處理因公涉訟案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署即日起成立「警察專屬律師團」，律師團成員包括法律諮詢委員為林美倫、盧國勳、李富祥、陳佳瑤、羅明通、王東山、吳旭洲、楊國宏、廖學興、郭玉健、宋重和、謝曜焜、王可富、黃泰鋒等14位知名權威律師。

警政署說，上述14位法界權威律師，對於警察值勤實務及相關法律規範非常瞭解，學養俱佳，經常協助員警解決各類因公涉訟案件，對於依法盤查拘捕遭控妨害自由、執勤開槍遭控傷害等案，均獲妥善解決且有良好結果。警政署表示，未來也會加強警員值勤教育訓練，儘量降低警員因執勤遭對象提告的狀況發生，但警署也呼籲全民繼續支持、聲援警察勇於執法、認真執勤維護治安，讓警員無後顧之憂。

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