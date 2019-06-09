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LV送洗後驚見YKK！原PO怨店家沒補償　網笑：變聯名款了

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▲▼傻眼！名牌包送洗回來後變成「聯名款」包？（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲傻眼！店家擅自主張換拉鍊頭，名牌包送洗後變「聯名款」，網友也替她抱不平！（圖／翻攝自《爆怨公社》）

網搜小組／綜合報導

一名夏小姐在《爆怨公社》怒發文，她將家人送的名牌包拿去送洗，店家不僅超過預定時間返還，還擅自更換拉練頭，LV變成YKK！甚至不予補償，令她心裡很不是滋味，自認倒楣，無奈拿著包轉身離去。

原PO表示，她把名牌包送到延平某大叔洗後，比預期晚十幾天才領回，店家還打電話告知她，因包包氧化，保養時拉鍊斷了，於是直接幫她補好了拉鍊頭。原PO拿回包包時詢問：是否能減免一點清洗費？只是想彌補一點心裡感受，但老闆卻不斷說：沒有辦法耶！原PO只好按耐住極差的心情，摸摸鼻子無奈地走了。

請繼續往下閱讀...

網友們紛紛回覆，「有誇張」、「YKK有點好笑」、「整個就變沒價值了」、「變聯名款了耶」也有網友覺得奇怪，「正常洗包店如果發現顧客包包有受損，應該會先電話告知，詢問顧客是否要換拉鍊頭，怎麼會店家自己作主？」很多網友更替原PO抱不平，「感覺很差，應該要先告知妳才對！」「不能要求賠償嗎？洗包費用很貴，如果連他們都能洗壞，那根本找一般的洗就好了啊，而且大主大意的直接幫你換釦頭…」、「洗壞不用送回原廠更換賠償嗎？怎麼會自作主張亂換啊？而且原來的屍體也要留著驗屍才對啊！」

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關鍵字：LV,ykk,送洗,名牌包,延平,大叔,拉鍊,洗包店

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