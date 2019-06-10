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要印度放棄俄羅斯S-400　美售F-35加碼「薩德系統」！

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▲▼ 2018年4月25日，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

▲ 2018年4月25日，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

土耳其近期堅持購買俄羅斯S-400，7日遭到美國拒絕培訓任何新的土耳其F-35戰機飛行員，並停止提供任何有關F-35戰機的設備。由於印度同樣在考慮購買S-400，因此美國正打算出售F-35戰機，並搭配愛國者飛彈和薩德反飛彈系統（THAAD）。但據悉，印度仍堅持購買S-400。

根據The Print報導，儘管川普政府已經於8日批准向印度出售武裝無人機，但印度國防部一名消息來源指出，印度仍打算履行2018年10月簽署的合約，購買俄羅斯第三代地對空飛彈系統S-400，據稱射程達400公里，可摧毀範圍內的任何戰機和無人機。他也直說，「這是一個成功的行為」。但當被問及印度是否有可能取消交易時，他說，每個合約都有可能發生任何事，此類決定往往都會伴隨「嚴重結果」。

▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

另一方面，第二名消息來源接受採訪時表示，「目前」政府尚未討論是否會重啟交易案。但他說，「俄羅斯會生氣，請記住，我們談論的不只是俄羅斯的戰機和防空系統，在核領域等其他方面，俄羅斯是我們唯一的來源，他們在核潛艇計畫中扮演重要角色，同時也影響石油和其他領域。」

目前，美國為了滿足印度放棄S-400的需求，打算提供F-35戰機、愛國者飛彈和薩德反飛彈系統，但印度空軍的消息來源指出，雙方都還沒有提出任何正式報價，印度也尚未表明對F-35戰機的興趣。

據悉，薩德反飛彈系統是一款可攔截短程和中短彈道飛彈的末端防禦系統，是美國國家飛彈防禦署的一環，擁有比美軍神盾系統擁有的標準三型飛彈還大的攔截能力，採用推力偏向彈頭，以秒速2500公尺的速度擊毀目標，並裝備紅外線追熱裝置修正航道，一輛發射車總共可裝載10枚。

▼ 2017年9月6日，南韓星州郡（Seongju）的一個高爾夫球場內有一個薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社

▲▼ 2017年9月6日，南韓星州郡的一個高爾夫球場內有一個薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：印度,美國,S-400,F-35,愛國者飛彈,薩德反飛彈系統,THAAD,國際軍武

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