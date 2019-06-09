苗栗後龍「海洋風電」施工噪音大　外埔漁港居民苦不堪言　　

▲苗栗後龍風力發電的工程，距離岸邊雖有3至5公里遠，但施工的噪音卻讓居民十分困擾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗後龍外海的海上風機相關工程正在進行，但海洋風電施工帶來的噪音，卻讓外埔漁港一帶的居民苦不堪言，苗栗縣環保局指出，目前無相關法規，可以規範風機施工噪音，而當地居民更擔心，完工後的海上離岸風機，除了影響水文變化，也會間接傷害當地200多年文化資產。

外埔里居民表示，離岸風力發電的工程，距離岸際大概有3到5公里遠，但施工的噪音，大聲到讓居民十分困擾，而且施工時所產生震動，連魚群都被嚇一跳，但讓當地人更擔心的是風機可能造成水文生態上的改變及漁貨減產，更憂心危及當地兩座號稱有2百年多歷史的合歡及母乃石滬。

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▲當地居民憂心，風機會危及當地兩座號稱有2百年多歷史的合歡及母乃石滬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗後龍外埔里里長許素瑋指出，幾天前他們在打基座時，我們石滬是會震動的，然後也會震垮，漁民只能利用退潮的時間修理石滬，而當前最急迫性的，因為它釘在基座的時候，那個點對於我們石滬啦或魚群，牠們會驚嚇。」

苗栗縣環保局空噪科長林健智表示，針對離岸風車的噪音管制標準，中央沒有訂一個標準值，我們是比照那個營建工地的部份去做測量，那它如果說在均衡音量，或者是說最大音量值，超過營建工程那個標準的話，才會有違規問題。

苗栗海洋風電相關工程，預定2019年底完工，年發電量估計可達4.8億度，也是亞洲第一座離岸風場，但施工過程引發的民怨，民眾希望能得到相關單位的重視。