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神預言林志玲今年閃婚！命理師再預測：未來韓國瑜對手只有一人

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▲▼韓國瑜帶著市府局處首長進電影院力挺陳彥博。（圖／記者吳奕靖攝）

▲命理老師預言韓國瑜會參選總統，對手只有一人。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

名模林志玲於6日晚間宣布與日本男團放浪兄弟成員AKIRA結婚，震驚各界。事實上，知名命理學家曼樺在去年底的新書發表會中，就有指志玲姐姐會在今年閃婚，此外，她也曾預測過韓國瑜會當選高雄市長，也會參選總統，而唯一的對手將只有台北市長柯文哲。

曼樺過去曾經「神預言」韓國瑜會當選高選市長，也曾表示若是韓國瑜面臨打壓，就會出面參選2020總統，而到時候的對手只會有「台北市長柯文哲」一人；另外，曼樺老師也4月時說過，若是從八字上頭來看，雖然柯文哲跟韓國瑜的四柱相同，韓國瑜還是氣勢最旺的一個，選總統是「大勢所趨」，而且現在「勢不可擋」。

而對於韓國瑜日前在議會質詢是被議員狂嗆，曼樺老師引用《象傳》當中一句：「君子以制數度，議德行」來建議韓國瑜。曼樺老師進一步解釋：「天地有節度才能常新，國家要有節度才能安穩，個人有節度才能完美」，所以請韓國瑜市長繼續保持「愛與包容」來廣結善緣，人我關係自然就能更和諧了。

▲▼ 曼樺老師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曼樺老師 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者在5月21日專訪韓國瑜時，就曾經問過市長，近期屢屢被黑韓，甚至自己也曾經說被黑到連吃退黑激素都沒有用了，是否會再堅持愛與包容，當時韓國瑜就表示自己還是會以「愛與包容」來面對，畢竟這是自己的最高價值。

除了預測韓會當選高雄市長外，近期林志玲突然宣布結婚，事實上也在曼樺老師的預測中，去年底舉行的新書發表會中，曼樺老師就以易經、命盤算林志玲的桃花運，她表示，林志玲「上一世有辜負人家，所以這一世感情較不順」，此外本身命盤也較不利婚姻，但是2019年時，紅鸞星走到其命盤的夫妻宮，有很大機會「閃婚」。

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神預言林志玲今年閃婚！　命理師再預測：未來韓國瑜對手只有一人

關鍵字：林志玲,韓國瑜,2020總統大選

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