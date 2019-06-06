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美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　蔡英文：國際對台重視持續增強

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▲蔡英文。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡英文。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據《路透社》報導，美國準備對台軍售，項目包括108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚反坦克飛彈等與其他武器，價值超過20億美元（約台幣632億），這項可能的軍售已經已非正式通知的方式送交美國國會。對此，總統蔡英文6日受訪時表示，國際間對台灣的重視及支持都會持續增強。

軍售項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車，價值超過20億美元；409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元（約台幣40.4億元）；1240枚拖式反坦克飛彈，價值約2.99億美元（約93.7億元台幣）；250枚刺針便攜式防空飛彈，價值約2.23億美元（約70億元台幣），負責管理外國軍售的國務院發言人表示，在正式通知國會之前，美國政府不會對潛在或是正在進行中的軍售轉移做出評論。

外交部發言人李憲章說明，美國總統川普上任以來，台美關係緊密友好，美方高層多次公開強調「台灣關係法」，美國對台灣也已經三度軍售，展現對台灣安全的堅定支持，針對我國政府向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」後，目前持續與美方保持密切協調聯繫，他指出，美方目前正進行相關審查程序，外交部還沒有進一步資訊可提供。

蔡英文受訪時表示，關於軍售，等到有進一步消息會再對外報告，「我們會持續強化自衛能力，持續作為區域和平的貢獻者，基於國際間對我們的支持，相信經過這一段時間的努力，國際對台灣的重視及對台灣的支持都會持續增強」。

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關鍵字：蔡英文,軍售

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