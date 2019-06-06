今年15例本土登革熱全在高雄　蘇貞昌要韓國瑜加油

圖文/鏡週刊



疾管署昨（4日）公布最新登革熱病例數據，高雄市三民區出現3名本土登革熱確診病例，均為居住鼎金里之男性，年齡介於50多歲至60多歲。對於外界傳出高市防疫補助經費沒著落，疾管署發聲明指出，今年初已補助861萬元，行政院長蘇貞昌則要韓國瑜多加油。

疾管署表示，此3病例近期無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫，經通報檢驗確診，目前均住院中。

截至4日為止，國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區14例、前鎮區1例；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南33例為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署說，先前有報導指高雄申請登革熱經費卡關，事實為年初即核定稍多於去年之861萬元，補助高雄市政府衛生局辦理登革熱防治。有關高雄市於5月21日行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議提案，另請求登革熱防治所需經費4,635萬元，在高雄市已著手辦理動支第二預備金程序後，如仍確有需求，疾管署本於中央地方共同合作防疫，亦會循往例進行審查，給予必要之補助。

行政院長蘇貞昌上午出席台鐵活動受訪時表示，從今年以來，本土性登革熱已有15起，全發生在高雄，其中14起還是最近發生，可見疫情非常集中跟嚴重，請韓國瑜特別注意跟加油，中央答應給高雄市專用補助款有800多萬，到現在還用不到1/4，未來中央也會全力支持補助。



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