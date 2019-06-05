男童受虐1年半！　惡保母膠帶封嘴　兒也加入掐雙頰

▲男童被保母凌虐長達1年多，全身傷痕累累。（圖／靠北保母粉絲專頁，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市再度爆發虐童案件，一名1歲半陳姓男童被保母以膠帶封嘴，只因為男童太吵，保母的兒子也加入戰局，把男童雙頰掐出紅腫滲血，前後凌虐長達1年多，男童父親氣得提出申訴，台中市社會局表示，已依兒少法廢止其居家托育服務登記，未來不得再從事居家托育服務。

陳姓男童父親在《靠北保母》粉絲專頁控訴這起凌虐事件過程，他說，他家是龍鳳胎，兒子是高需求寶寶，沒經驗加上實在是太累了，於是在兒子滿月後沒多久，經由長輩的介紹認識了林姓保母。在兒子3、4個月時，有一天，他發現臉頰有殘膠，保母回說，因為他兒子半夜起來討奶喝會哭鬧，怕太大聲吵到鄰居，所以在她去泡奶這段時間，用膠帶暫時貼住男童嘴巴，一般人會認為，當時怎麼不馬上換人，陳說，也不是沒努力過，實在是有苦難言。

陳說，之後陸續都會有一些小狀況發生，例如尿布剪一半塞在原來的尿布裡、尿布太久沒換導致紅屁屁、又或者常常被蚊子叮，大包小包已是家常便飯，以上這些狀況在保母的孫子出生後更加明顯，照顧他兒子的品質也每況愈下，甚至把他兒子睡覺的地方挪給她孫子睡，他兒子睡在床邊翻滾跌到床下了，她竟然還說不會很高沒關係，經他極力要求後才改善。

陳還說，就這樣過了1年多，在兒子1歲5個多月時，也就是2019年5月28日接回來那天，臉上包了一大包紗布，打開來看不得了，整片紅通通，雖然已是隔天但血紅的抓痕依然清晰可見。



他馬上打電話問保母，保母先是狡辯說，是他兒子想要搶奶瓶不慎弄到自己，當下他也沒想太多，後來鄰居看到說這看起來不單純，於是他再次打電話質問保母，保母這才說是因為他兒子哭鬧吵到她孫子，為了不要讓他兒子發出聲音，她兒子也加入戰局，一手掐住他兒子的臉頰，天啊！這是多麽殘忍的動作啊！

陳氣憤的說，這家人不僅說謊又如此暴力，這種環境根本不適合托育嘛！當天就決定不要再給她托育了！目前已完成驗傷，也去托育中心申訴，社會局也已打電話關切，只希望不要再有寶寶受害。

社會局表示，獲報當天立即派員前往訪查，初步研判該名居家托育人員不但將膠帶貼住嬰兒嘴巴，托育人員的兒子也掐紅男童雙頰，將依兒少法廢止其居家托育服務登記，未來不得再從事居家托育服務。社會局強調，任何涉及不法托育與違法情事，定嚴懲究辦，杜絕兒虐事件。

針對托育人員的兒子對嬰兒施虐，台中市家庭暴力及性侵害防治中心全力調查中，如調查屬實，將依兒少法第49條處以6萬至60萬元罰鍰，並公布姓名。