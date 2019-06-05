快訊／蘋果首家獨棟「旗艦店」！　6/15信義區正式開幕

▲台灣第二家蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple在台灣的第二家直營店Apple信義A13在五月底時正式在建築物外牆上掛上Logo，不過當時官方一直都沒有釋出開幕消息；不過今（5）日Apple零售主管Deirdre O'Brien在自己的Instagram賬戶上揭露了開幕消息，台灣第二家蘋果直營店將於6/15與大家見面。

O'Brien的IG上寫著「我們很高興地宣布Apple信義店將於6月15日開放！我們在台灣的第二家店即將為客戶服務。」

▼ Apple台灣第二家直營店「Apple信義A13 Barricade」確定於6/15正式與大家見面。（圖／翻攝自IG）

蘋果第二家直營店與台北101的直營店的設計風格不太一樣，原先的直營店僅是台北101內的店面，而旗艦店則為獨立且完整的建築，雖然外觀看似扁平，不過實際的店面是「向下發展」，兼具透明感與科技感，大片屋頂將是設計主體，預計15日開幕後將會成為信義區最新的熱門打卡點。

根據蘋果官方指出，這次為了Apple信義A13開幕 Today at Apple特別準備了「創意在此登台」系列課程。台北匯聚了歷史與科技人文的思維，滋養出豐沛的創意人才引領未來。

因此將一連六週，齊集最具代表性的在地創作者，從才華洋溢的國際得獎設計師、插畫家、攝影師到音樂創作人，包括金曲獎最佳女歌手艾怡良、知名插畫家當肯、攝影大師蘇益良、自然的傳藝家范承宗、南瓜妮歌迷俱樂部等，將親身分享他們的技巧，帶領你一起探索創意。透過他們的啟發，你將在課程中盡情享受創作的樂趣，展現這創意城市源源不絕的音樂、創作和文化活力。