國際郵包收件人注意！郵寄輸入植物檢疫物未申請　20日起最高罰15萬

▲郵寄輸入植物檢疫物6月20日起必須依新規定辦理。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（4日）預告，國際郵包收件人從6月20日起要注意，因新規定「植物檢疫物原則」不得以郵寄方式輸入，未經許可輸入者將予退運或銷燬。另收件人如接獲無檢疫合格證明文件郵包時，應主動向該局申請檢疫，否則最高將開罰15萬元。

防檢局說明，近年來由於電子商務興起，民眾透過網路購買國外植物檢疫物郵寄輸入的案件日益增加，導致有害生物隨而傳入我國的風險提高下，必須強化輸入郵包管理。20日將公布修正「植物防疫檢疫法」第17條第3項規定植物檢疫物原則不得以郵寄方式輸入，但考量民眾仍有寄送少量植物檢疫物需求，凡屬收件人事先向防檢局申請並經核准輸入，或該局公告免繳驗檢疫證明書的植物檢疫物，仍可採郵寄方式輸入，並自公布後1年施行。

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▲防植物有害生物隨郵包寄送傳入我國，防檢局訂出新規定呼籲民眾注意。（圖／防檢局提供）

防檢局指出，6月20日起，可郵寄輸入的植物檢疫物，收件人須依「經郵寄方式輸出入植物檢疫物檢疫作業辦法」事先至防檢局「郵包與旅客檢疫案件作業系統」申請郵寄輸入許可，並於郵包輸入時向防檢局申請檢疫並繳納檢疫規費。

防檢局強調，為避免收件人因不闇規定導致郵包遭退運、銷燬或是遭受裁罰，因而造成財物損失，呼籲收件人務必遵守郵寄輸入植物檢疫物新規定，否則將依相關規定開罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。