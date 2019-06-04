美國直擊／WWDC出現硬體　全新Mac Pro登場

記者邱倢芯／美國舊金山報導

Mac Pro再度回歸！今年的WWDC除了軟體之外，也「意外」的發布了硬體產品Mac Pro，雖然其外觀看起來有如起司刨絲器，不過效能上相當強大，不但搭載了Intel全新XEON 28核心處理器，系統內存最高可達1.5TB，再加上具備模組化的設計方式，可輕鬆打造出專業人士所需的工作站模式。

▲今年的WWDC推出了全新Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

有別於上一代的Mac Pro採用的特殊架構，今年推出的Mac Pro版本具備擴充性，更貼近於專業工作站的使用方式；Mac Pro功率達300W，並且具有強大的散熱系統，其內建了三個風扇，以確保Mac Pro可有效地散熱。

▼本次推出的Mac Pro強調模組化的設計方式，可讓專業人士可更容易打造出所需的工作站模式。（圖／記者邱倢芯攝）

Mac Pro擁有12個DIMM 插槽、支援6通道，最高可達到1.5TB 2933MHz ECC 記憶體；此外，新一代的Mac Pro還擁有8個PCIe插槽，讓使用者可依照自己的需求進行擴充。

除此之外，Apple也相當在乎Mac Pro的機動性，其採用了鋁合金機殼與提把的設計方式，可再搭配上移動式滾輪機架，讓有需要移動的使用者可更輕鬆自如的搬運Mac Pro。

除了Mac Pro外，當然還少不了顯示器的搭配；此次Apple也推出了一款32吋顯示器，解析度達6,016 x 3,384，其採用了防眩光塗層、P3廣色域，提供4組Thunderbolt 3傳輸埠，並可搭配可調整仰角支架，好讓螢幕可旋轉成直立的螢幕顯示方式。

▼Mac Pro支援多螢幕串接使用，一次最多可串接六個螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

Mac Pro主機售價為5,999 美金起；螢幕為4,999 美元起，另有高階Nano-texture霧面螢幕，其售價為5,999美金；螢幕支架為999美金，而VESA專屬支架售價為199美金。所有品項都預計於今年秋天開始於美國開賣。