蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

▲iOS 13作業系統介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

蘋果在開發者大會（WWDC）上發布了最新的iOS 13作業系統，但在發表會上並未完全展示所有新功能，外媒《9to5mac》就介紹了一些iOS 13有趣又方便的新功能：

CarPlay地圖顯示改進

在iOS 13中，CarPlay功能除了介面改進和其他調整之外，蘋果還將長期以來被抱怨的程式顯示衝突修改掉。據報導，過去在使用CarPlay看地圖時，若是在iPhone上打開其他應用程式，將影響到地圖在CarPlay上的顯示，但未來這樣的狀況將不會再發生。

智慧電池充電

蘋果近幾年一直在設法改善電池的使用情形，試圖延長電池的壽命，蘋果將在iOS 13中增加「優化電池充電」選像，他將會透過用戶的充電習慣進行學習，若是在需要快速充電時，他能為快速為手機充電至80%，而若是充電時間較長，充電速率曾會放慢。

safari瀏覽器整頁截圖

在iOS 13中，使用safari瀏覽器時，若是想要擷取整個網頁，只要在網頁畫面按下截圖，在點選截好的圖片進行編輯，選擇「整頁」，就可以將整個網頁保留成PDF檔。這項功能未來可能有機會拓展至全部的應用程式，但目前尚不清楚。

在Safari中自動關閉分頁

相信許多智慧型手機用戶在使用手機瀏覽器時應該都不太有關閉分頁的習慣，時間一久，瀏覽器就常常累積至少10～20個分頁以上，但在iOS 13中，你可以在Safari瀏覽器中設定分頁何時要關閉，例如1天後、1周後或1個月後自動關閉分頁。

App Store應用程式更新介面調整

在iOS 13中，用戶若想手動為應用程式進行更新，必須要先按右上角的頭像進入個人帳戶，才能夠看到哪些應用程式能更新以及其更新內容。報導認為，這樣的修改讓用戶想看應用程式更新變得更加困難。

低數據模式

本次iOS 13加入了「低數據模式」，能讓應用程式減少所使用的網路流量，用戶只要在設定中將此功能開啟即可。