　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13作業系統介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲iOS 13作業系統介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

蘋果在開發者大會（WWDC）上發布了最新的iOS 13作業系統，但在發表會上並未完全展示所有新功能，外媒《9to5mac》就介紹了一些iOS 13有趣又方便的新功能：

CarPlay地圖顯示改進

在iOS 13中，CarPlay功能除了介面改進和其他調整之外，蘋果還將長期以來被抱怨的程式顯示衝突修改掉。據報導，過去在使用CarPlay看地圖時，若是在iPhone上打開其他應用程式，將影響到地圖在CarPlay上的顯示，但未來這樣的狀況將不會再發生。

智慧電池充電

蘋果近幾年一直在設法改善電池的使用情形，試圖延長電池的壽命，蘋果將在iOS 13中增加「優化電池充電」選像，他將會透過用戶的充電習慣進行學習，若是在需要快速充電時，他能為快速為手機充電至80%，而若是充電時間較長，充電速率曾會放慢。

safari瀏覽器整頁截圖

在iOS 13中，使用safari瀏覽器時，若是想要擷取整個網頁，只要在網頁畫面按下截圖，在點選截好的圖片進行編輯，選擇「整頁」，就可以將整個網頁保留成PDF檔。這項功能未來可能有機會拓展至全部的應用程式，但目前尚不清楚。

在Safari中自動關閉分頁

相信許多智慧型手機用戶在使用手機瀏覽器時應該都不太有關閉分頁的習慣，時間一久，瀏覽器就常常累積至少10～20個分頁以上，但在iOS 13中，你可以在Safari瀏覽器中設定分頁何時要關閉，例如1天後、1周後或1個月後自動關閉分頁。

App Store應用程式更新介面調整

在iOS 13中，用戶若想手動為應用程式進行更新，必須要先按右上角的頭像進入個人帳戶，才能夠看到哪些應用程式能更新以及其更新內容。報導認為，這樣的修改讓用戶想看應用程式更新變得更加困難。

低數據模式

本次iOS 13加入了「低數據模式」，能讓應用程式減少所使用的網路流量，用戶只要在設定中將此功能開啟即可。

ET快訊
光陽「Ionex 2.0」推2款新白牌電動機車　換電騎到飽每
摩鐵暴斃男女各有伴侶！男方女友起底是知名網紅..3天前FB才
安以軒孕婦寫真超辣！透視婚紗「腿胸全看光」：第一次穿那麼少

關鍵字：蘋果,WWDC,iOS 13,作業系統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

WWDC 2019發布軟體更新超多　開發者：最有誠意的一年

歌曲重複添加至播放列表　Apple Music將出現警告

美將對科技巨擘展開調查　庫克：贊成，但蘋果沒有壟斷

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程

快訊／蘋果首家獨棟「旗艦店」！　6/15信義區正式開幕

小米手環4發布日期確定　升級彩色螢幕、支援語音助理

WWDC發布眾多軟體新功能　3C達人認為有7大有感亮點

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

蘋果沒說的事！整頁截圖、自動關分頁功能將在iOS 13現身

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

WWDC 2019發布軟體更新超多　開發者：最有誠意的一年

歌曲重複添加至播放列表　Apple Music將出現警告

美將對科技巨擘展開調查　庫克：贊成，但蘋果沒有壟斷

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程

快訊／蘋果首家獨棟「旗艦店」！　6/15信義區正式開幕

小米手環4發布日期確定　升級彩色螢幕、支援語音助理

WWDC發布眾多軟體新功能　3C達人認為有7大有感亮點

馬英九「密切觀察」黨內初選人選　赴星國簽書會粉絲搶合照

影／為了保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」痛苦倒地...現場畫面曝光

無視車潮…他霸氣盤腿「坐定路中」　網：麻煩蓮花指比一下

水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工

NCC許可大豐等3系統以博斯無限台取代ELEVEN SPORTS

台北市商業會訪朝鮮增進交流　參觀平壤金杯運動員綜合食品廠

嘉藥反毒績優　教育部頒獎表揚

亞洲盃男籃資格賽8日抽籤　主客場賽制成最大亮點

快訊／東區工人「外牆施工」墜樓　無呼吸心跳送醫搶救

孟耿如入選「東京藝術博覽會」　遺憾：沒辦法帶弟弟

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

3C家電熱門新聞

台灣第二家蘋果直營店6/15正..

小米手環4發布日期確定

蘋果搶錢不手軟！螢幕「支架」破..

Netflix燒腦神劇《黑鏡》..

美國直擊／iOS 13來了！　..

iTunes臉書、IG貼文　全..

2019新iPhone除了三鏡..

超過65個功能未展示！　iOS..

美國直擊／iOS 13正式亮相..

新Mac Pro撞型IKEA　..

WWDC倒數！iOS 13黑暗..

OPPO新手機鏡頭隱藏在螢幕中

蘋果5大系統更新　快來看看你的..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

更多熱門

相關新聞

庫克：陸不會將蘋果視為貿易戰目標

許多分析師指出，隨著中美貿易戰情勢愈趨緊張，依靠中國大陸實現增長的美國企業正面臨著成為制裁目標的風險，其中又以蘋果首當其衝。不過該公司執行長庫克卻認為，中國大陸不會針對蘋果。

庫克：蘋果沒有壟斷市場

蘋果讓用戶對數據有更多控制權

3C達人認為WWDC有7大有感亮點

蘋果5大系統更新　快來看看你的硬體是否還在支援名單內

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面