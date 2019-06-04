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端午節收假日變天「全台連5天雨」　賈新興PO最新梅雨指標：有變化了

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▲▼下雨,雨天,天氣,行人,路人,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲把握端午節好天氣，收假日全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午節收假日變天！根據中央氣象局預報，周日（9日）起5天，鋒面滯留在北部海面，各地都有下雨機率。天氣風險管理公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，預測梅雨指標有變化了，最新預測顯示周日至下周五（14日）指標又明顯增強。

氣象局說，今天（4日）西半部地區有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地仍易有雷陣雨發生的機率，且山區較易出現明顯的雨勢，傍晚之後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定；氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度，沒下雨的時候感受悶熱。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周三（5日）至周六（8日）太平洋高壓逐漸西伸壟罩台灣地區，鋒面北退至華中一帶，水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯。

氣象局指出，周三至周四（6日）偏南風的關係，東部及東南部亦有局部短暫雨；而周五至周六清晨因西南風與陸風輻合，在中南部沿海亦有些微的短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。

氣象局提醒，周日、下周一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降1至2度。

▼北部未來一周高溫都上看34度以上，下周鋒面接近稍降溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周二（11日）至下周四（13日）鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

賈新興3日在臉書發文提到，預測梅雨指標有變化了，最新預測顯示周日至下周五指標又明顯增強，主要是白色空心圓這條線明顯突破門檻值，這條線代表正的渦度，簡單說也就是鋒面低壓帶。

賈新興說，可能有人會說「不是5/26到6/5可能是最後一波梅雨嗎」，根據當時的預測資料確實是如此，但如今新的預測資料有新的訊息出現，就必須要隨時更新資訊。

▼賈新興PO出最新梅雨預測指標。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

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