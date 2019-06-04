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喝咖啡「不會傷害心臟」！英國大學研究：一天喝25杯也可以

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▲▼喝茶,咖啡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲喝咖啡與「動脈硬化」未必有直接關係。（圖／示意圖／Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

過去許多健康專家都會勸民眾不要喝過量的咖啡，但這個想法可能將被顛覆。過去的研究普遍認為，喝咖啡會導致動脈硬化，對心臟造成壓力，導致中風或心臟病發的可能性增加，但英國心臟基金會（BHF）支持的最新研究結果顯示，有些人一天可以喝高達25杯咖啡，也不會有動脈硬化的狀況。

這項研究由英國心臟基金會支持協助，並由英國瑪麗王后大學（QMUL）進行， 3日在英國心血管學會（British Cardiovascular Society）發表成果。受試者有超過8千人，研究者將他們分成3組，第一組是一天喝少於一杯咖啡的人；地2組是一天喝一到3杯咖啡的人，第3組則是喝超過3杯，有的受試者甚至一天要喝到25杯，超過25杯的人則被排除。

所有受試者都透過核磁共振成像（MRI）、紅外線脈波量測等方式進行評估，研究者也矯正了年齡、性別、種族、吸煙狀況、體重、血壓、飲食以及個人飲酒量等因素。結果發現，第三組（每日喝超過3杯）受試者的血管硬度跟其他喝少於一杯的受試者比起來，並沒有顯著增加。

▲▼喝茶,咖啡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

瑪麗王后大學中負責數據分析的研究者方基斯（Kenneth Fung）表示，「研究結果所傳達的最主要訊息是咖啡也可以是享受健康生活的一部分，而咖啡愛好者對血管硬化的說法也有不同的結果」。

不過，雖然有人一天喝高達25杯，但第3組受試者的日平均攝取量為5杯。方基斯表示，研究者們並非鼓勵大家一天要喝到25杯，「若是按照推薦的指示喝的話，我們認為不會看到動脈硬度增加的現象」。研究結果也顯示，重度咖啡成癮者較有可能為男性，同時有固定抽菸與飲酒的習慣。

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關鍵字：喝咖啡,英國研究,心臟病,動脈硬化,心臟

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