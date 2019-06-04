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酒吧遇40歲美魔女一夜春宵！21歲鮮肉事後傻眼：她是女友媽媽

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做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲國外網友意外與女友媽媽上床。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

國際中心／綜合報導

單身男女在晚上互相找樂子並沒什麼不對，不過一名網友在美國Reddit論壇上PO出超誇張故事，不但與年紀是自己兩倍大的姊姊發生一夜情關係，幾個月後才發現對方竟是未來女友的媽媽，讓他大呼「真的徹底搞砸了！」

這名網友在Reddit「TIFU」版（今天我搞砸了） 表示，他住在一個蠻大的城市，但是市區只有三間比較像樣的酒吧，所以常常遇到差不多的人。幾個月前，他與一群同事到一間有現場樂團表演的酒吧玩，看到一位金髮美女，雙方看對眼後走過去聊了幾句，但當時還有朋友在，只交換了電話號碼，傳過一兩次簡訊之後，就沒有下文。

沒想到，大約一個禮拜過後，他在同一間酒吧裡又遇到同一位女性，雙方都感到非常驚訝，於是聊了很久，當晚他就到女方家中共度春宵。這名網友表示，自己今年才21歲，但是對方是位已經40歲的女性，「幾乎已經是我年紀的兩倍，但她看起來超正點，我想說向姐姐學學經驗也不錯」。

因為只是個一夜情對象，他就沒有再去想這位美魔女，之後透過Tinder認識了一個19歲的女孩，約會過幾次之後感覺非常好，很有機會發展成男女朋友，於是女方就邀他到自己家裡坐坐。但是在開車前往的途中，他感覺很不對勁，因為這個路線跟之前一夜情的時候根本一樣。

終於，他最擔心的事情發生了，「那個可愛的正妹指著一棟房子說『這就是我家』，我的心整個沉下去了，那就是我曾經有過一夜情的地方」，他詢問女孩住在這裡多久了，得到的答案竟是「幾乎從出生開始就住在這了，跟我爸媽，、妹妹還有我們的狗狗」。

最後，原PO把這件事情向約會對象坦承，一開始女方還不相信，直到他說出對方媽媽的名字，「她嚇壞了，但幸好沒有攻擊我之類的，我們都同意不再繼續約會，這真的很糟糕」。他最後表示，沒特別問對方父母的婚姻狀況，也不知道幾個月前那晚翻雲覆雨時，為何沒人在家。

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關鍵字：一夜情,美魔女,Reddit

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