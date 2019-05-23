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閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

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▲▼「從沒開口要妳還」富商控詐財 美魔女獲不起訴。（圖／東森新聞）

▲美魔女讓科技董座噴了大筆金錢。（圖／東森新聞，下同）

突發中心／新北報導

愛到也中招了！台北市一名65歲科技董座日前愛上45歲美魔女，砸大錢讓她投資珠寶，後來女方又假鬼假稱父母急需換心換肝，又借了1千多萬，交往6年，董座噴了1億7千多萬，後來發現女方已偷偷嫁給別人，他火大提告，也自嘆過去閱人無數，卻還是栽在美魔女的手裡，「真是太傻了！」

●再靠近一點點…我就會牽手

孟姓董座已有家室，於2011年在一間抗老診所遇上保養得宜、擔任業務經理的陳姓美魔女，一見鍾情而展開追求，過沒多久，兩人即發展出婚外情。孟董萬萬沒想到，是踏入陷阱的開始…

交往期間，孟董讓陳女的住處多了間鞋屋，百雙名牌鞋塞好塞滿；價值百萬的愛馬仕包、伯爵鑽錶變成陳女的基本配件；某日陳女向董座唬爛可以低價買進高額珠寶，孟董起初以為陳女有獨特的投資眼光，立刻掏出3千萬借她，還出資2千萬在北市八德路二段買房，為的是讓陳女擺放珠寶。

到了2015年，孟董發現陳女金流動向不明，決定不再投資，陳女展開柔情攻勢，委屈地說周轉不靈、且父母要換心、換肝，孟董心軟再次出錢幫忙，借了6百萬讓陳女周轉；2017年，三度匯錢，出了1060萬協助器官移植。

▲▼「從沒開口要妳還」富商控詐財 美魔女獲不起訴。（圖／東森新聞）

▲科技董座給了美魔女豪宅，沒想到她嫁給一名溫姓男子，豪宅還登記在溫男名下。

●早知道是這樣…如夢一場

花了1億7千多萬，孟董才發現，陳女在2016年已經嫁給一名溫姓男子，孟董給她的豪宅還登記在溫男名下！他火大提告詐欺，事後因陳女已賠償1060萬，新北地院依3個詐欺罪判陳女合併執行1年2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

▼65歲科技董座噴了大錢發現被騙，憤而提告美魔女。

▲▼「從沒開口要妳還」富商控詐財 美魔女獲不起訴。（圖／東森新聞）

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關鍵字：科技董座,富商,珠寶,美魔女

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