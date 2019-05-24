科技老董偷情美魔女「決裂討1億失利」　小三驚爆「他也跟小四討6千萬」

▲美魔女跟科技老董交往，結束後鬧出金錢糾紛。（圖／東森新聞），下同

記者葉國吏／綜合報導

和妻子分居的孟姓科技公司董事長，在2011-2017年間與陳姓美魔女交往，2人感情結束後也因金錢告上法院。最後美魔女被依詐欺罪判處1年2月徒刑，緩刑2年。不過2人的糾紛還沒結束，如今又扯出孟董另外以陳姓美魔女向他借款一億多元，持本票聲請強制執行獲准，但是最後陳女爆出簽本票是為了讓孟董另一位女友還錢，才會假意簽下本票，新北地院簡易庭審理後判陳姓美魔女勝訴，債權不存在。

▲美魔女跟科技董座交往扯出金錢糾紛。

40多歲陳女自稱是珠寶商，2011年2月與60多歲、和妻子分居的孟男交往，塑造家裡很有錢的形象，甚至成立珠寶公司，讓孟男擔任股東，之後2人陸續金錢往來，孟借她2千萬元購買北市八德路二段房產。

2人交往期間，美魔女陸續以「父親等捐肝、母親要換心臟」等理由，向孟詐取1060萬元，孟男得知真相後提告，陳女認罪並吐錢，新北地院認為她已展現悔意、彌補過錯，依詐欺罪判處1年2月徒刑，緩刑2年。

▲科技董座跟美魔女交往結束後，因金錢鬧上法院。

但2人的糾紛尚未停歇，根據自由時報報導，孟董另持美魔女所簽1億元本票，聲請強制執行獲准。但美魔女提出「確認本票債權不存在」之訴，表示當初會簽下本票，是因為孟董與他另一位王姓女友有金錢糾紛，為了要讓王女還錢，才會「通謀虛偽」簽本票。

法官依對話記錄等證據判定，這1億元本票是孟、陳2人「通謀虛偽」所簽，票據行為應屬無效，判陳女勝訴；可上訴。