小王揪人妻「摩鐵拍關係片」　殺青後想被扶正遭拒…LINE嗆「賣綠帽夫」

▲小王帶人妻上摩鐵發生關係還拍影片。（示意圖／記者李鍾泉攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市1位小王認識一位人妻，一個月後就一起到摩鐵發生關係，並且拍下影片。事後小王要求人妻離婚遭拒，不爽的小王多次用LINE恐嚇人妻，甚至威脅要把「影片」賣給人妻先生。人妻先生得知後也很不滿，在小王工作地點張貼海報謾罵。鬧上法院後，法官最後分別對2男判刑。

根據判決書指出，張姓小王在2017年認識郭姓人妻，在已知郭女已婚的情況下，不顧人妻先生反對帶人妻到新北市摩鐵發生性行為。2人發生關係後，小王想要被扶正、要求人妻離婚，但人妻拒絕，讓小王由愛生恨。

被拒絕的小王後來多次用LINE威脅人妻，揚言要把2人發生性關係的影片「賣給人妻先生」，還嗆說「你不買，我也沒關係，反正有人會買我的，因為我的表現很好」、「我們兩個現在沒有什麼好談的，我只想要把你弄的，人盡皆知、每天我也會去你店門口貼，而且我很早就去貼，會貼很多張，我說過我會讓你紅的，你相信我，是你逼我的」讓人妻相當害怕，只能跟先生坦承。

人妻先生得之後相當不爽，便在小王工作地點張貼謾罵海報，上頭寫著「養雞場孬種」、「只想當縮頭烏龜，只想吃軟飯，就是不想當男人」等話語，小王看到後也不滿提告。

法官認為，小王在得知人妻有老公的狀況下還發生關係，因此依妨害家庭罪判處小王2月徒刑，恐嚇部分則拘役30天，共可易科罰金9萬元確定。人妻先生部分，因為張貼大字報涉及妨害名譽，判拘30天，可易科罰金9萬元確定。