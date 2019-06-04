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美國直擊／WWDC推出iPadOS　iPad也有自己的作業系統

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記者邱倢芯／美國舊金山報導

iPad過去所搭載的作業系統一直都是iOS系統，不過Apple有鑒於使用者的需求，今年的WWDC特別推出了新作業系統iPadOS。

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

iPadOS可讓iPad產品更佳便利於分工處理作業，且不同空間的視窗都可以各自展開多工處理作業；即便是第三方的應用程式也可以這樣做，只要使用者清清地拖動視窗，即可完全多螢幕處理。

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPadOS多工處理。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，在iPadOS當中讓Safari的網頁處理更加的優化，由於以往iOS系統是針對iPhone所設計，對於iPad的網頁視窗有時呈現沒那麼完美；而透過iPadOS可為iPad的Safari帶來桌機等級的瀏覽體驗。

另外，針對iPad的鍵盤配件，透過iPadOS可支援三十種鍵盤快捷鍵，並有個性化字型字體；在觸控方面，iPadOS讓iPad可擁有脫放游標的操作模式，且在選取文字時，不需要再使用放大鏡，直接拖曳就可以選取文字；且若是想恢復上一動，只需要用三隻手指頭方在放在螢幕上，輕輕向旁邊撥動，即可恢復上一動，不需要再「搖一搖」iPad了。

在Apple Pencil方面，iPadOS也大幅度地降低了筆的延遲性，雖然現在的操作已幾乎感受不到延遲性，不過仍有20ms的延遲時間；透過iPadOS和PencilKit API合作，能將Apple Pencil的輸入延遲性降到9ms。

▼PencilKit API。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：iPad,WWDC,iPadOS

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