台灣青年也有「狼性」　廣州台青之家會長：屬於悶騷型

▲「台商一起來，融入大灣區」主題活動3日至5日在廣東舉辦。（圖／大會提供）

大陸中心／綜合報導

廣州作為粵港澳大灣區的重要城市，在3年期間吸引近100個台灣青年創業團隊、約2000人前來創業就業。廣州台灣青年之家會長鄭明嘉表示，不少企業主認為台灣年輕人非常有禮貌，但缺乏「狼性」，不過在他看來，台青不是沒有，只是屬於悶騷型的狼。

鄭明嘉近日在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，很多企業主都認為，台灣青年有不少優點，例如創業能力強、邏輯思維能力強、個人英雄主義低、團戰能力強，而最大的優勢就是非常有禮貌，很適合高端服務業，「在面對客戶時，很懂得應對進退和處理。」

▲台灣青年之家會長鄭明嘉。（圖／本人提供）

他接著說，也有很多企業主表示，台灣青年有一個共同的缺點，就是缺乏「狼性」，但這半年來與很多大陸的青年企業家討論後，得出結論是，台青有狼性，只是是屬於悶騷型。

鄭明嘉認為，之所以會這樣，是因為台灣的市場規模較小，且從小所受的教育是要一步一腳印、腳踏實地，「就算做夢也不可以做太大，不然就會變成白日夢」，在這個成長背景下，面對大陸14億的市場時，台灣青年的企圖心顯得沒那麼強大。

鄭明嘉表示，他發現台青在來到大陸以後，大概經歷3個月到半年，加上與大陸年輕人共同競爭，台青心裡的狼性會慢慢爆發出來，變得非常有企圖心，「所以我說台灣年輕人是屬於悶騷型的狼。」

▲林子凱在接受訪問。（圖／翻攝自你好台灣網）

《你好台灣網》報導，台灣青年來大陸會對哪些方面感興趣，對此，台灣青年代表、全國台企聯常務副會長林子凱認為，兩岸在人文習慣上都會不同，就像上海的男生比較顧家，某地方女生比較火爆一點，比如那個「辣妹子」。

林子凱接著表示，由於年輕人都會有尋找對象的想法，在這個想法的驅動下，他們就會去瞭解很多人生當中很有趣的事情，「特別是在異性上面，只可惜我已經有女朋友了，這會是我未來的夢想吧。」