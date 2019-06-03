10天零進度被罵翻天　伸港沿海堆積垃圾山　縣府急派重機械清除　　

▲彰化縣政府水資處緊急調派挖土機具進駐清除沿岸垃圾。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱工業區伸港鄉沿海出現大批漂流木及廢棄物，10天了未清除讓漁民及遊客罵翻天，彰化縣政府水資處3日一大早緊急調派開口契約廠商，出動挖土機、卡車、山貓等重型機具進入，開始進行清理及集中堆置，希望在10天內陸續清除完成，希望能讓彰濱海岸線恢復原來的美景，並使蚵農、漁民出海作業不受影響。

▲伸港海域垃圾漂流進入影響漁民生計。（圖／翻攝自賴清美臉書）

據了解，5月底的一場暴雨，讓彰濱工業區(伸港區)慶安北路海堤旁堆積大批漂流木與垃圾，造成環境髒亂、影響蚵農、漁民出海作業，縣議員賴清美提出質詢後，27日農業處先行邀集水利署第四河川局、環保局及水利資源處等單位在現場會勘，農業處當天下午完成臨近範圍雜物清除，並考量漁民進出作業安全，坑洞部分已先初步以土石填平，恢復通行功能。

▲伸港海域垃圾漂流進入影響漁民生計。（圖／翻攝自賴清美臉書）

水資處表示，本次垃圾堆積主要集中於慶安北路旁約1.6公里海堤旁，堆積寬度約5公尺寬、深度約0.5公尺，總計約4000立方的雜木及垃圾，且附近多為消波塊，量體非常龐大，施工上較為辛苦，工期預估約10天清除，同故先由縣府啟動開口契約調派有關後續清運處理，以保障縣民的安全。

▲彰化縣政府相關人員到場。（圖／彰化縣政府提供）

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