購物中心員工偷拍女同事裙底　「性癖好症」想脫罪...沒效啦！　　　

▲購物中心男員工拿iPhone手機偷拍女同事裙底風光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

地方中心／高雄報導

高雄市一間購物中心員工驚傳是偷拍狼，總共被抓到2次，而且整個過程都被監視器給拍了下來，這名員工被移送法辦後，在法庭上表示自己罹患「性癖好症」，還提供診斷證明；經過審理後，法官依照竊錄身體隱私罪，各處拘役40天，合併執行60天，得易科罰金6萬元。

這名偷拍狼是購物中心裡頭一間餐廳的員工，去年7月5日趁著同事在等電梯的時候，利用手機拍下黃姓女子的裙底風光，以為沒人發現，但其實他的偷拍行為早就被旁邊的人看在眼裡，同時跟被偷拍的黃姓女子說，黃女非常生氣，調閱監視器同時間報警要追究。

雖然被抓了一次，但這名偷拍狼還是沒打算收手，同年8月31日晚間11點左右，自認下班時間沒有什麼人會注意，又用手機偷拍另外一名林姓女員工，這次偷拍行為也被發現，林女得知後也立刻調閱監視器跟警方報案。

▲高雄地方法院法官做出60天拘役的判決 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然都是事後報案，沒有在手機當中當場查到偷拍畫面，不過這名偷拍狼到了警局坦承犯行，警方也從監視器當中擷取14張照片，作為犯行證據來移送法辦；偷拍狼出庭時跟法官表述自己有偷拍的性癖好，同時提供一份診所的診斷證明。

法官審理後認為，偷拍狼先後無故擅持具有錄影功能之行動電話，竊錄被害人身體隱私部位，造成被害人精神上受有極大痛苦，再加上雙方沒有和解，所以依照刑法第315條，對這名偷拍狼以兩次竊錄身體隱私部位各判刑拘40日，合併執行拘役60日，易科罰金以一天1千元計算，總共是6萬元。