酒駕男被嫌騎太慢　蹲前面「讓專業的來」幾個路口後GG了

▲羅姓男子（紅圈處）酒駕跑給警追，被後座男嫌騎太慢，要求蹲著換人騎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警分局2日凌晨執行巡邏勤務時，發現1台機車雙載且形跡可疑，欲上前盤查時，竟加速逃逸，員警遂展開追捕，在追捕過程中，後座男子嫌前座的朋友騎太慢，便要求前座朋友蹲下來，由後座的男子緊催油門，在警方積極追捕下，最後還是順利將2人攔下，雙雙依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，這名羅姓騎士載著一起喝酒的朋友，行經苗栗市玉維路與玉清路口時，因被巡邏員警發現疑似酒駕，遂準備前去盤查，羅男發現苗頭不對，便加速逃逸，警方追逐了數百公尺後順利將其攔下，眼尖員警攔停時發現，該部機車已換手由後方乘客騎，羅姓駕駛則蹲坐在機車踏墊上。

▲警方對羅姓騎士開出闖紅燈、逆向、雙黃線違規、迴轉不服稽查取締逃逸等罰單，共罰將近42000元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警員江鴻恩說，在追捕的時候原來是羅男在騎，因後座男子覺得他騎太慢了，就要求他蹲在前座，讓他接手繼續街頭狂飆，衝了幾個路口後，自知難逃，還是乖乖被逮；警方對2人進行酒測，酒測值分別為0.35ｍｇ／L與0.21ｍｇ／L，也將羅男依公共危險罪嫌帶回偵辦，另針對後座駕駛行為製單扣車。

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